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Высшее образование для заключенных – в тюрьмах Грузии заработал цифровой университет
Высшее образование для заключенных – в тюрьмах Грузии заработал цифровой университет
Проект дает заключенным студентам возможность получить полноценное высшее образование дистанционно 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T15:03+0400
2022-10-29T15:03+0400
2022-10-29T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Для грузинских заключенных, заинтересованных в получении высшего образования, уже доступен цифровой университет.Проект запущен на первом этапе в учреждении №16. С учебным процессом сегодня ознакомились министр юстиции Рати Брегадзе и министр образования и науки Михаил Чхенкели.Проект дает заключенным студентам возможность получить полноценное высшее образование дистанционно, участвовать в процессе обучения в вузе, посещать лекции онлайн и общаться с преподавателями.Платформа цифрового обучения реализуется в сотрудничестве с министерством образования и науки, и включает в себя как бакалавриат, так и магистратуру авторизованных университетов Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, заключенные
Высшее образование для заключенных – в тюрьмах Грузии заработал цифровой университет
15:03 29.10.2022 (обновлено: 15:37 29.10.2022)
Проект дает заключенным студентам возможность получить полноценное высшее образование дистанционно
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Для грузинских заключенных, заинтересованных в получении высшего образования, уже доступен цифровой университет.
Проект запущен на первом этапе в учреждении №16. С учебным процессом сегодня ознакомились министр юстиции Рати Брегадзе и министр образования и науки Михаил Чхенкели.
Проект дает заключенным студентам возможность получить полноценное высшее образование дистанционно, участвовать в процессе обучения в вузе, посещать лекции онлайн и общаться с преподавателями.
Платформа цифрового обучения реализуется в сотрудничестве с министерством образования и науки, и включает в себя как бакалавриат, так и магистратуру авторизованных университетов Грузии.