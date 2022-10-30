https://sputnik-georgia.ru/20221030/avtodvizhenie-v-gruzii-top-5-glavnykh-narusheniy-271759826.html

Автодвижение в Грузии: топ-5 главных нарушений

Автодвижение в Грузии: топ-5 главных нарушений

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T09:01+0400

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грузия

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общество

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. За девять месяцев 2022 года в Грузии выписали 3,1 миллиона штрафов за нарушение правил дорожного движения, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Штрафы за нарушение правил дорожного движения колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 91 доллара) - в зависимости от вида нарушения.Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии.Превышение скоростиСамым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час.Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 сентября было выписано 774 004 штрафа. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари (порядка 18 долларов).Отсутствие техосмотраНа втором месте - передача транспортного средства другому лицу или допуск транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр.Всего в Грузии за полгода было зафиксировано 625 928 подобных фактов. Цена такого штрафа - 50 лари.Игнорирование правил парковкиНа третьем месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки.Всего за два квартала 2022 года в Грузии было выписано 525 428 штрафов за это нарушение. Штраф за нарушение правил парковки составляет 10 лари (около 3 долларов).Небрежное вождениеНа четвертом месте - несоблюдение дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил езды во время учебы и в жилой зоне; правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.Всего таких нарушений было зафиксировано 380 629, и штраф за них составляет 20 лари (около 7 долларов).Отсутствие ремней безопасностиЗамыкают пятерку нарушений неиспользование ремней безопасности водителем и сидящим рядом с ним пассажиром. Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 195 448. Штраф составляет 40 лари (порядка 14 долларов).Видеоштрафы и баллыЗа неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.Всего за девять месяцев в Грузии было выписано 2 344 730 видеоштрафов на сумму 107, 2 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за полгода были оштрафованы на сумму около 56,9 миллиона лари.В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 315 085 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 60 водителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, штраф, дтп, грузинские дороги, машины и их водители, дороги