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Европейские страны перешли на зимнее время
Европейские страны перешли на зимнее время
Время во всех государствах Евросоюза меняется одновременно - в 4 часа утра в последнее воскресенье октября, так как это важно для международных железнодорожных... 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T10:20+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В ночь на воскресенье практически все страны Европы перевели стрелки часов на час назад - на зимнее время.Время во всех государствах меняется одновременно - в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок. Процесс всегда проходит в одни и те же дни - последнее воскресенье марта и октября. Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства, поскольку объем трафика самый низкий.Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение. Ожидается, что это будет совместное решение Европейского парламента и Совета Европейского союза. После этого инициатива будет реализована на национальном уровне в каждом государстве-члене.Совет ЕС еще не обсудил это предложение, а это означает, что решение может вступить в силу не ранее 2023 года. Пандемия, вызванная коронавирусом, также отложила дискуссию о смене времени.Грузия не переходит на зимнее время. Соответствующий указ президента Грузии "Об отсчете времени действующего на территории Грузии" был подписан 20 октября 2005 года. Следовательно, в Грузии в последнее воскресенье октября стрелки часов больше не переводятся на один час назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, европа, евросоюз
Европейские страны перешли на зимнее время
Время во всех государствах Евросоюза меняется одновременно - в 4 часа утра в последнее воскресенье октября, так как это важно для международных железнодорожных и воздушных перевозок
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В ночь на воскресенье практически все страны Европы перевели стрелки часов на час назад - на зимнее время.
Время во всех государствах меняется одновременно - в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок. Процесс всегда проходит в одни и те же дни - последнее воскресенье марта и октября. Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства, поскольку объем трафика самый низкий.
Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.
В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе.
Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение. Ожидается, что это будет совместное решение Европейского парламента и Совета Европейского союза. После этого инициатива будет реализована на национальном уровне в каждом государстве-члене.
Совет ЕС еще не обсудил это предложение, а это означает, что решение может вступить в силу не ранее 2023 года. Пандемия, вызванная коронавирусом, также отложила дискуссию о смене времени.
Грузия не переходит на зимнее время. Соответствующий указ президента Грузии "Об отсчете времени действующего на территории Грузии" был подписан 20 октября 2005 года. Следовательно, в Грузии в последнее воскресенье октября стрелки часов больше не переводятся на один час назад.