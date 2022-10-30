https://sputnik-georgia.ru/20221030/evropeyskie-strany-pereshli-na-zimnee-vremya-271767754.html

Европейские страны перешли на зимнее время

Европейские страны перешли на зимнее время

Время во всех государствах Евросоюза меняется одновременно - в 4 часа утра в последнее воскресенье октября, так как это важно для международных железнодорожных... 30.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В ночь на воскресенье практически все страны Европы перевели стрелки часов на час назад - на зимнее время.Время во всех государствах меняется одновременно - в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок. Процесс всегда проходит в одни и те же дни - последнее воскресенье марта и октября. Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства, поскольку объем трафика самый низкий.Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение. Ожидается, что это будет совместное решение Европейского парламента и Совета Европейского союза. После этого инициатива будет реализована на национальном уровне в каждом государстве-члене.Совет ЕС еще не обсудил это предложение, а это означает, что решение может вступить в силу не ранее 2023 года. Пандемия, вызванная коронавирусом, также отложила дискуссию о смене времени.Грузия не переходит на зимнее время. Соответствующий указ президента Грузии "Об отсчете времени действующего на территории Грузии" был подписан 20 октября 2005 года. Следовательно, в Грузии в последнее воскресенье октября стрелки часов больше не переводятся на один час назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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