https://sputnik-georgia.ru/20221030/kategoricheski-s-goblinom-britanskiy-tsirk-smeshnaya-rossiyskaya-oppozitsiya-i-bespomoschnyy-mask-271764621.html
Категорически с Гоблином: британский цирк, смешная российская оппозиция и беспомощный Маск
Категорически с Гоблином: британский цирк, смешная российская оппозиция и беспомощный Маск
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином" 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T08:10+0400
2022-10-30T08:10+0400
2022-10-30T08:44+0400
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Приход к власти в Британии нового премьера Риши Сунака, бегство Ксении Собчак из России, покупка Маском сервиса микроблогов Twitter – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Как работает свобода и демократия по-американски? Почему все инициативы эмигрировавших российских оппозиционеров выглядят смешно? Как работает антироссийская пропаганда? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, великобритания, сша, илон маск, видео
мультимедиа, видео, великобритания, сша, илон маск, видео
Категорически с Гоблином: британский цирк, смешная российская оппозиция и беспомощный Маск
08:10 30.10.2022 (обновлено: 08:44 30.10.2022)
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином"
Приход к власти в Британии нового премьера Риши Сунака, бегство Ксении Собчак из России, покупка Маском сервиса микроблогов Twitter – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.
Как работает свобода и демократия по-американски? Почему все инициативы эмигрировавших российских оппозиционеров выглядят смешно? Как работает антироссийская пропаганда?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.