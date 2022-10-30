https://sputnik-georgia.ru/20221030/kategoricheski-s-goblinom-britanskiy-tsirk-smeshnaya-rossiyskaya-oppozitsiya-i-bespomoschnyy-mask-271764621.html

Категорически с Гоблином: британский цирк, смешная российская оппозиция и беспомощный Маск

Категорически с Гоблином: британский цирк, смешная российская оппозиция и беспомощный Маск

Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином" 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T08:10+0400

2022-10-30T08:10+0400

2022-10-30T08:44+0400

мультимедиа

видео

великобритания

сша

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1e/271764463_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0951065de13c2ac7e39738d69cdc30d.jpg

Приход к власти в Британии нового премьера Риши Сунака, бегство Ксении Собчак из России, покупка Маском сервиса микроблогов Twitter – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Как работает свобода и демократия по-американски? Почему все инициативы эмигрировавших российских оппозиционеров выглядят смешно? Как работает антироссийская пропаганда? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

великобритания

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, великобритания, сша, илон маск, видео