https://sputnik-georgia.ru/20221030/kvaratskheliya-aoshel-v-troyku-samykh-uspeshnykh-debyutantov-chempionata-italii-271772298.html

Кварацхелия вошел в тройку самых успешных дебютантов чемпионата Италии

Кварацхелия вошел в тройку самых успешных дебютантов чемпионата Италии

В первых 12 матчах Серии А Кварацхеля принял участие в 11 голах – забил шесть и сделал пять результативных передач 30.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия входит в число лучших дебютантов Серии А и уступает только Диего Милито и Криштиану Роналду, пишет издание Football-Italia со ссылкой на аналитическую компанию "Опта" .Издание называет Хвичу Кварацхелия "настоящим открытием для "Наполи" ."21-летний грузинский футболист продолжил свою потрясающую кампанию в матче против "Сассуоло" на "Стадио Марадона". Перед перерывом он отдал две результативные передачи Виктору Осимену, а забил сам третий гол", - пишет издание.Это означает, что в первых 12 матчах Серии А Кварацхеля принял участие в 11 голах – забил шесть и сделал пять результативных передач.Грузинский футболист стал игроком "Наполи" в июле текущего года. За это время он установил несколько рекордов за итальянский клуб и был признан Ассоциацией футболистов Италии лучшим игроком августа в Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, криштиану роналду, италия, клуб "наполи", футбол, будни грузинского футбола в европе