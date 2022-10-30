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Кварацхелия вошел в тройку самых успешных дебютантов чемпионата Италии
Кварацхелия вошел в тройку самых успешных дебютантов чемпионата Италии
В первых 12 матчах Серии А Кварацхеля принял участие в 11 голах – забил шесть и сделал пять результативных передач 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T14:04+0400
2022-10-30T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия входит в число лучших дебютантов Серии А и уступает только Диего Милито и Криштиану Роналду, пишет издание Football-Italia со ссылкой на аналитическую компанию "Опта" .Издание называет Хвичу Кварацхелия "настоящим открытием для "Наполи" ."21-летний грузинский футболист продолжил свою потрясающую кампанию в матче против "Сассуоло" на "Стадио Марадона". Перед перерывом он отдал две результативные передачи Виктору Осимену, а забил сам третий гол", - пишет издание.Это означает, что в первых 12 матчах Серии А Кварацхеля принял участие в 11 голах – забил шесть и сделал пять результативных передач.Грузинский футболист стал игроком "Наполи" в июле текущего года. За это время он установил несколько рекордов за итальянский клуб и был признан Ассоциацией футболистов Италии лучшим игроком августа в Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, криштиану роналду, италия, клуб "наполи", футбол, будни грузинского футбола в европе
спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, криштиану роналду, италия, клуб "наполи", футбол, будни грузинского футбола в европе
Кварацхелия вошел в тройку самых успешных дебютантов чемпионата Италии
14:04 30.10.2022 (обновлено: 15:07 30.10.2022)
В первых 12 матчах Серии А Кварацхеля принял участие в 11 голах – забил шесть и сделал пять результативных передач
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия входит в число лучших дебютантов Серии А и уступает только Диего Милито и Криштиану Роналду, пишет издание Football-Italia со ссылкой на аналитическую компанию "Опта" .
"С сезона 2004/05 только Диего Милито в "Дженоа" (15 голов) и Криштиану Роналду (13 в "Ювентусе") показали лучший результат в первых 12 матчах Серии А", — пишет Football-Italia.
Издание называет Хвичу Кварацхелия "настоящим открытием для "Наполи" .
"21-летний грузинский футболист продолжил свою потрясающую кампанию в матче против "Сассуоло" на "Стадио Марадона". Перед перерывом он отдал две результативные передачи Виктору Осимену, а забил сам третий гол", - пишет издание.
Это означает, что в первых 12 матчах Серии А Кварацхеля принял участие в 11 голах – забил шесть и сделал пять результативных передач.
Грузинский футболист стал игроком "Наполи" в июле текущего года. За это время он установил несколько рекордов за итальянский клуб и был признан Ассоциацией футболистов Италии лучшим игроком августа в Серии А.