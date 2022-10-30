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Минкульт Грузии ищет средства для реставрации бывшего Дома кино в Гурии
Минкульт Грузии ищет средства для реставрации бывшего Дома кино в Гурии
Восстановление фасада завершено, теперь ведутся работы по обустройству двора 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T09:48+0400
2022-10-30T09:48+0400
2022-10-30T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии ищет средства для реставрации интерьера бывшего Дома кино в районе Чохатаури (регион Гурия), говорится в сообщении ведомства.Зданию присвоен статус памятника культурного наследия, и в этом году в рамках программы "Обновленные регионы" была обновлена часть здания. Отмечается, что на данном этапе восстановление фасада завершено, теперь ведутся работы по обустройству двора.Министр культуры Грузии Тея Цулукиани ранее посетила бывший Дом кино в Чохатаури по инициативе представителей муниципалитета. Стороны обсудили возможности получения средств на эти цели и обсудили дальнейшую перспективу бывшего Дома кино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, венгрия, гурия, тея цулукиани, новости, культура
грузия, венгрия, гурия, тея цулукиани, новости, культура
Минкульт Грузии ищет средства для реставрации бывшего Дома кино в Гурии
Восстановление фасада завершено, теперь ведутся работы по обустройству двора
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии ищет средства для реставрации интерьера бывшего Дома кино в районе Чохатаури (регион Гурия), говорится в сообщении ведомства.
Зданию присвоен статус памятника культурного наследия, и в этом году в рамках программы "Обновленные регионы" была обновлена часть здания. Отмечается, что на данном этапе восстановление фасада завершено, теперь ведутся работы по обустройству двора.
"Что касается внутреннего пространства, то оно дает большие возможности для реализации художественных и молодежных проектов, но требует значительной реконструкции", - говорится в сообщении.
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани ранее посетила бывший Дом кино в Чохатаури по инициативе представителей муниципалитета. Стороны обсудили возможности получения средств на эти цели и обсудили дальнейшую перспективу бывшего Дома кино.