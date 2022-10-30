https://sputnik-georgia.ru/20221030/minkult-gruzii-ischet-sredstva-dlya-restavratsii-byvshego-doma-kino-v-gurii--271726576.html

Минкульт Грузии ищет средства для реставрации бывшего Дома кино в Гурии

Минкульт Грузии ищет средства для реставрации бывшего Дома кино в Гурии

Восстановление фасада завершено, теперь ведутся работы по обустройству двора 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T09:48+0400

2022-10-30T09:48+0400

2022-10-30T09:48+0400

грузия

венгрия

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии ищет средства для реставрации интерьера бывшего Дома кино в районе Чохатаури (регион Гурия), говорится в сообщении ведомства.Зданию присвоен статус памятника культурного наследия, и в этом году в рамках программы "Обновленные регионы" была обновлена часть здания. Отмечается, что на данном этапе восстановление фасада завершено, теперь ведутся работы по обустройству двора.Министр культуры Грузии Тея Цулукиани ранее посетила бывший Дом кино в Чохатаури по инициативе представителей муниципалитета. Стороны обсудили возможности получения средств на эти цели и обсудили дальнейшую перспективу бывшего Дома кино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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