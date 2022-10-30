https://sputnik-georgia.ru/20221030/prezident-gruzii-vyrazila-soboleznovaniya-narodu-yuzhnoy-korei-271777801.html

Президент Грузии выразила соболезнования народу Южной Кореи

Президент Грузии выразила соболезнования народу Южной Кореи

Грузия поддерживает корейский народ и семьи жертв, написала президент 30.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Мои мысли сегодня вместе с народом Южной Кореи, так президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала трагедию, произошедшую в Сеуле.Празднование Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле привело к трагедии. Свыше 100 человек получили травмы, 154 человека скончались в результате давки. Подавляющее большинство жертв трагедии - это молодые люди в возрасте от 18 до 30. Среди погибших есть иностранцы.Трагедия в районе Итхэвон стала крупнейшей по числу жертв в Южной Корее с 2014 года, когда затонул паром "Севоль". В стране объявлен недельный траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, общество, саломе зурабишвили , южная корея, сеул