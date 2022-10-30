https://sputnik-georgia.ru/20221030/rukhnuvshiy-most-v-indii-privel-k-gibeli-minimum-40-chelovek-271776061.html

Рухнувший мост в Индии привел к гибели минимум 40 человек

Рухнувший мост в Индии привел к гибели минимум 40 человек

В момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T19:22+0400

2022-10-30T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Как минимум 40 человек погибли и более 100 пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщает телеканал Odisha TV.Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был вновь открыт после реконструкции всего день назад. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.По данным местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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