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Рухнувший мост в Индии привел к гибели минимум 40 человек
Рухнувший мост в Индии привел к гибели минимум 40 человек
В момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T19:22+0400
2022-10-30T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Как минимум 40 человек погибли и более 100 пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщает телеканал Odisha TV.Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был вновь открыт после реконструкции всего день назад. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.По данным местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, нарендра моди, индия
в мире, происшествия, новости, нарендра моди, индия
Рухнувший мост в Индии привел к гибели минимум 40 человек
19:22 30.10.2022 (обновлено: 20:00 30.10.2022)
В момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Как минимум 40 человек погибли и более 100 пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщает телеканал Odisha TV.
Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был вновь открыт после реконструкции всего день назад. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.
Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.
По данным местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.