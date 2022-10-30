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Шесть человек задержаны за незаконное хранение оружия в Грузии
Шесть человек задержаны за незаконное хранение оружия в Грузии
Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты, револьвер, а также десятки патронов и обоймы 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T15:46+0400
2022-10-30T15:46+0400
2022-10-30T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сотрудники криминальной полиции в Тбилиси и регионах страны выявили факты незаконного хранения оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным ведомства, всего за незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия были задержаны шесть человек. Самому старшему из них 58 лет, а самому младшему – 29.Задержания произошли в Тбилиси, Кахети, Самцхе-Джавахети, Раче-Лечхуми, Квемо-Сванети, Имерети.Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты, револьвер, а также десятки патронов и обоймы.Всем шестерым задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет каждому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, оружие
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, оружие
Шесть человек задержаны за незаконное хранение оружия в Грузии
15:46 30.10.2022 (обновлено: 16:25 30.10.2022)
Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты, револьвер, а также десятки патронов и обоймы
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сотрудники криминальной полиции в Тбилиси и регионах страны выявили факты незаконного хранения оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным ведомства, всего за незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия были задержаны шесть человек. Самому старшему из них 58 лет, а самому младшему – 29.
Задержания произошли в Тбилиси, Кахети, Самцхе-Джавахети, Раче-Лечхуми, Квемо-Сванети, Имерети.
Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты, револьвер, а также десятки патронов и обоймы.
Всем шестерым задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет каждому.