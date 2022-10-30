https://sputnik-georgia.ru/20221030/shest-chelovek-zaderzhany-za-nezakonnoe-khraneniya-oruzhiya-v-gruzii-271774274.html

Шесть человек задержаны за незаконное хранение оружия в Грузии

Шесть человек задержаны за незаконное хранение оружия в Грузии

Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты, револьвер, а также десятки патронов и обоймы 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T15:46+0400

2022-10-30T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сотрудники криминальной полиции в Тбилиси и регионах страны выявили факты незаконного хранения оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным ведомства, всего за незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия были задержаны шесть человек. Самому старшему из них 58 лет, а самому младшему – 29.Задержания произошли в Тбилиси, Кахети, Самцхе-Джавахети, Раче-Лечхуми, Квемо-Сванети, Имерети.Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты, револьвер, а также десятки патронов и обоймы.Всем шестерым задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет каждому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, оружие