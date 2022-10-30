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Шторм на море и дожди - погода в Западной Грузии ухудшится
Шторм на море и дожди - погода в Западной Грузии ухудшится
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T20:01+0400
2022-10-30T20:01+0400
2022-10-30T21:23+0400
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новости
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черное море
прогноз погоды в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Синоптики с 1 ноября прогнозируют 3-4 балльный шторм на побережье Черного моря Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По информации метеорологов, на территории Западной Грузии ожидаются дожди, местами сильные. Кроме того, в высокогорных районах не исключен снег.Как предупреждают синоптики, ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках и привести к активизации оползнево-паводковых процессов в горных районах.Между тем в Тбилиси до 2 ноября ожидается погода без осадков. Днем воздух прогреется до +18...+20 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, черное море, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, черное море, прогноз погоды в грузии
Шторм на море и дожди - погода в Западной Грузии ухудшится
20:01 30.10.2022 (обновлено: 21:23 30.10.2022)
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Синоптики с 1 ноября прогнозируют 3-4 балльный шторм на побережье Черного моря Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По информации метеорологов, на территории Западной Грузии ожидаются дожди, местами сильные. Кроме того, в высокогорных районах не исключен снег.
Как предупреждают синоптики, ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках и привести к активизации оползнево-паводковых процессов в горных районах.
Между тем в Тбилиси до 2 ноября ожидается погода без осадков. Днем воздух прогреется до +18...+20 градусов тепла.