https://sputnik-georgia.ru/20221030/shtorm-na-more-i-dozhdi---pogoda-v-zapadnoy-gruzii-ukhudshitsya-271776376.html

Шторм на море и дожди - погода в Западной Грузии ухудшится

Шторм на море и дожди - погода в Западной Грузии ухудшится

Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках 30.10.2022, Sputnik Грузия

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Синоптики с 1 ноября прогнозируют 3-4 балльный шторм на побережье Черного моря Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По информации метеорологов, на территории Западной Грузии ожидаются дожди, местами сильные. Кроме того, в высокогорных районах не исключен снег.Как предупреждают синоптики, ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках и привести к активизации оползнево-паводковых процессов в горных районах.Между тем в Тбилиси до 2 ноября ожидается погода без осадков. Днем воздух прогреется до +18...+20 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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