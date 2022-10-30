https://sputnik-georgia.ru/20221030/skolko-gaza-postavlyaet-azerbaydzhan-v-gruziyu-271777184.html
Сколько газа поставляет Азербайджан в Грузию
Сколько газа поставляет Азербайджан в Грузию
От общего количества газа, экспортируемого из Азербайджана, 12% приходится на Грузию 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T20:49+0400
2022-10-30T20:49+0400
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Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в январе-сентябре 2022 года в Грузию транспортировано 1,9 млрд кубометров азербайджанского газа. В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете об экспорте газа за указанный период.Между тем, в 2021 году страна экспортировала в Европу 8,2 млрд кубометров газа, планируется, что по итогам 2022 года экспорт газа из Азербайджана составит 22-23 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров – в Европу.По мнению профессора Технического университета Грузии Гии Арабидзе, если Азербайджан увеличит экспорт природного газа на международные рынки через Грузию, это поможет Грузии сократить импорт энергоресурсов. За реализацией этих последует восстановление терминала Супса и реабилитация нефтепровода Баку-Супса, что предполагает вложение серьезных средства, увеличение доходов, трудоустройство, отметил эксперт.Нефтепровод Баку — Супса предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Нефтепровод был открыт в апреле 1999 года. Его пропускная способность составляет более 7 миллионов тонн нефти в год.Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 километров соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
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грузия, новости, экономика, азербайджан, газ, инфографика, инфографика
грузия, новости, экономика, азербайджан, газ, инфографика, инфографика
Сколько газа поставляет Азербайджан в Грузию
20:49 30.10.2022 (обновлено: 21:24 30.10.2022)
От общего количества газа, экспортируемого из Азербайджана, 12% приходится на Грузию
Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в январе-сентябре 2022 года в Грузию транспортировано 1,9 млрд кубометров азербайджанского газа. В инфографике Sputnik Азербайджан
вы узнаете об экспорте газа за указанный период.
Между тем, в 2021 году страна экспортировала в Европу 8,2 млрд кубометров газа, планируется, что по итогам 2022 года экспорт газа из Азербайджана составит 22-23 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров – в Европу.
По мнению профессора Технического университета Грузии Гии Арабидзе, если Азербайджан увеличит экспорт природного газа на международные рынки через Грузию, это поможет Грузии сократить импорт энергоресурсов. За реализацией этих последует восстановление терминала Супса и реабилитация нефтепровода Баку-Супса, что предполагает вложение серьезных средства, увеличение доходов, трудоустройство, отметил эксперт.
Нефтепровод Баку — Супса предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Нефтепровод был открыт в апреле 1999 года. Его пропускная способность составляет более 7 миллионов тонн нефти в год.
Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС.
Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 километров соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.