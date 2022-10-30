Тбилисские муралы: произведения искусства на стенах домов - фото
Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения
Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения
Мурал может быть частью интерьера или экстерьера. Ими украшают не только наружние, но и внутренние стены больших зданий
Мурал может быть частью интерьера или экстерьера. Ими украшают не только наружние, но и внутренние стены больших зданий
В современном мире создание таких изображений становится предметом усилий художников различных специализаций, но чаще всего привлекаются мастера стрит-арта
В современном мире создание таких изображений становится предметом усилий художников различных специализаций, но чаще всего привлекаются мастера стрит-арта
Конечно, муралы создают те, кто имеет соответствующий опыт. Умения работать в стиле обычного граффити тут может быть недостаточно
Конечно, муралы создают те, кто имеет соответствующий опыт. Умения работать в стиле обычного граффити тут может быть недостаточно
Нужно обладать способность создавать очень большие произведения, а обрести соответствующие навыки не так уж и просто
Нужно обладать способность создавать очень большие произведения, а обрести соответствующие навыки не так уж и просто
К тому же, вначале нужно отыскать огромную стену, на которой можно было бы потренироваться. Затем - достать специальное снаряжение и арендовать технику
К тому же, вначале нужно отыскать огромную стену, на которой можно было бы потренироваться. Затем - достать специальное снаряжение и арендовать технику
Кроме того, работа по созданию муралов ведется на большой высоте. Здоровье художника должно быть не хуже, чем у монтажников-высотников
Кроме того, работа по созданию муралов ведется на большой высоте. Здоровье художника должно быть не хуже, чем у монтажников-высотников
Также, муралы на домах должны быть по-настоящему красивыми и выразительными
Также, муралы на домах должны быть по-настоящему красивыми и выразительными
Уровня "бомбинга", когда уличный художник пишет что-то второпях, тут явно недостаточно
Уровня "бомбинга", когда уличный художник пишет что-то второпях, тут явно недостаточно
Все виды, на которые делится мурал-арт в разных странах мира, можно разделить на несколько основных категорий...
Все виды, на которые делится мурал-арт в разных странах мира, можно разделить на несколько основных категорий...
Во первых, это муралы, которые просто улучшают визуальное восприятие данного участка городской среды. Есть муралы с претензией на шедевральность, они изображают что-то великое, монументальное, философское. А есть еще муралы на политические и религиозные темы
Во первых, это муралы, которые просто улучшают визуальное восприятие данного участка городской среды. Есть муралы с претензией на шедевральность, они изображают что-то великое, монументальное, философское. А есть еще муралы на политические и религиозные темы
Кроме всего прочего, мурал влияет зачастую и на стоимость недвижимости. За рубежом, как правило, стоимость недвижимости в здания с муралами выше, чем в соседних домах
Кроме всего прочего, мурал влияет зачастую и на стоимость недвижимости. За рубежом, как правило, стоимость недвижимости в здания с муралами выше, чем в соседних домах