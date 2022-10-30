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Тбилисские муралы: произведения искусства на стенах домов - фото

Тбилисские муралы: произведения искусства на стенах домов - фото

В Тбилиси на стенах высотных зданий все чаще можно увидеть огромные картины. Такие произведения искусства называются муралами. В столице Грузии их становится... 30.10.2022, Sputnik Грузия

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Муралы создают мастера стрит-арта. Это сложная и кропотливая творческая работа, огромный труд. Как и видение того, как преобразится поверхность здания, которая становится холстом для фантазии художника

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