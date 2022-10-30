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Тбилисские муралы: произведения искусства на стенах домов - фото
Тбилисские муралы: произведения искусства на стенах домов - фото
В Тбилиси на стенах высотных зданий все чаще можно увидеть огромные картины. Такие произведения искусства называются муралами. В столице Грузии их становится... 30.10.2022, Sputnik Грузия
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Муралы создают мастера стрит-арта. Это сложная и кропотливая творческая работа, огромный труд. Как и видение того, как преобразится поверхность здания, которая становится холстом для фантазии художника
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новости грузии в фотографиях, фотография, фотоленты, мультимедиа, культура, искусство, стрит-арт, стрит-арт в грузии, фото
новости грузии в фотографиях, фотография, фотоленты, мультимедиа, культура, искусство, стрит-арт, стрит-арт в грузии, фото

Тбилисские муралы: произведения искусства на стенах домов - фото

23:01 30.10.2022 (обновлено: 10:03 31.10.2022)
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В Тбилиси на стенах высотных зданий все чаще можно увидеть огромные картины. Такие произведения искусства называются муралами. В столице Грузии их становится все больше
Муралы создают мастера стрит-арта. Это сложная и кропотливая творческая работа, огромный труд. Как и видение того, как преобразится поверхность здания, которая становится холстом для фантазии художника
© photo: Sputnik / Stringer

Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения

Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения

© photo: Sputnik / Stringer

Мурал может быть частью интерьера или экстерьера. Ими украшают не только наружние, но и внутренние стены больших зданий

Мурал может быть частью интерьера или экстерьера. Ими украшают не только наружние, но и внутренние стены больших зданий - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Мурал может быть частью интерьера или экстерьера. Ими украшают не только наружние, но и внутренние стены больших зданий

© photo: Sputnik / Stringer

В современном мире создание таких изображений становится предметом усилий художников различных специализаций, но чаще всего привлекаются мастера стрит-арта

В современном мире создание таких изображений становится предметом усилий художников различных специализаций, но чаще всего привлекаются мастера стрит-арта - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В современном мире создание таких изображений становится предметом усилий художников различных специализаций, но чаще всего привлекаются мастера стрит-арта

© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, муралы создают те, кто имеет соответствующий опыт. Умения работать в стиле обычного граффити тут может быть недостаточно

Конечно, муралы создают те, кто имеет соответствующий опыт. Умения работать в стиле обычного граффити тут может быть недостаточно - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, муралы создают те, кто имеет соответствующий опыт. Умения работать в стиле обычного граффити тут может быть недостаточно

© photo: Sputnik / Stringer

Нужно обладать способность создавать очень большие произведения, а обрести соответствующие навыки не так уж и просто

Нужно обладать способность создавать очень большие произведения, а обрести соответствующие навыки не так уж и просто - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Нужно обладать способность создавать очень большие произведения, а обрести соответствующие навыки не так уж и просто

© photo: Sputnik / Stringer

К тому же, вначале нужно отыскать огромную стену, на которой можно было бы потренироваться. Затем - достать специальное снаряжение и арендовать технику

К тому же, вначале нужно отыскать огромную стену, на которой можно было бы потренироваться. Затем - достать специальное снаряжение и арендовать технику - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

К тому же, вначале нужно отыскать огромную стену, на которой можно было бы потренироваться. Затем - достать специальное снаряжение и арендовать технику

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, работа по созданию муралов ведется на большой высоте. Здоровье художника должно быть не хуже, чем у монтажников-высотников

Кроме того, работа по созданию муралов ведется на большой высоте. Здоровье художника должно быть не хуже, чем у монтажников-высотников - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, работа по созданию муралов ведется на большой высоте. Здоровье художника должно быть не хуже, чем у монтажников-высотников

© photo: Sputnik / Stringer

Также, муралы на домах должны быть по-настоящему красивыми и выразительными

Также, муралы на домах должны быть по-настоящему красивыми и выразительными - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также, муралы на домах должны быть по-настоящему красивыми и выразительными

© photo: Sputnik / Stringer

Уровня "бомбинга", когда уличный художник пишет что-то второпях, тут явно недостаточно

Уровня &quot;бомбинга&quot;, когда уличный художник пишет что-то второпях, тут явно недостаточно - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Уровня "бомбинга", когда уличный художник пишет что-то второпях, тут явно недостаточно

© photo: Sputnik / Stringer

Все виды, на которые делится мурал-арт в разных странах мира, можно разделить на несколько основных категорий...

Все виды, на которые делится мурал-арт в разных странах мира, можно разделить на несколько основных категорий... - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все виды, на которые делится мурал-арт в разных странах мира, можно разделить на несколько основных категорий...

© photo: Sputnik / Stringer

Во первых, это муралы, которые просто улучшают визуальное восприятие данного участка городской среды. Есть муралы с претензией на шедевральность, они изображают что-то великое, монументальное, философское. А есть еще муралы на политические и религиозные темы

Во первых, это муралы, которые просто улучшают визуальное восприятие данного участка городской среды. Есть муралы с претензией на шедевральность, они изображают что-то великое, монументальное, философское. А есть еще муралы на политические и религиозные темы - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во первых, это муралы, которые просто улучшают визуальное восприятие данного участка городской среды. Есть муралы с претензией на шедевральность, они изображают что-то великое, монументальное, философское. А есть еще муралы на политические и религиозные темы

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме всего прочего, мурал влияет зачастую и на стоимость недвижимости. За рубежом, как правило, стоимость недвижимости в здания с муралами выше, чем в соседних домах

Кроме всего прочего, мурал влияет зачастую и на стоимость недвижимости. За рубежом, как правило, стоимость недвижимости в здания с муралами выше, чем в соседних домах - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме всего прочего, мурал влияет зачастую и на стоимость недвижимости. За рубежом, как правило, стоимость недвижимости в здания с муралами выше, чем в соседних домах

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