https://sputnik-georgia.ru/20221030/test-naskolko-khoroshiy-vy-avtomobilist-271708133.html

Тест: насколько хороший вы автомобилист?

Тест: насколько хороший вы автомобилист?

Ежегодно в последнее воскресенье октября в России и ряде стран постсоветского пространства отмечается день автомобилиста 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T13:02+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты