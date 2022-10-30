https://sputnik-georgia.ru/20221030/test-naskolko-khoroshiy-vy-avtomobilist-271708133.html
Тест: насколько хороший вы автомобилист?
Тест: насколько хороший вы автомобилист?
Ежегодно в последнее воскресенье октября в России и ряде стран постсоветского пространства отмечается день автомобилиста 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T13:02+0400
2022-10-30T13:02+0400
2022-10-30T13:02+0400
тесты
интерактив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264635900_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a9940f5b6e981ba431def802a5b6bac2.jpg
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264635900_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6fdc85a713385cb706e14085ea18a3d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: насколько хороший вы автомобилист?
Ежегодно в последнее воскресенье октября в России и ряде стран постсоветского пространства отмечается день автомобилиста
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.