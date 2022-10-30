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https://sputnik-georgia.ru/20221030/test-naskolko-khoroshiy-vy-avtomobilist-271708133.html
Тест: насколько хороший вы автомобилист?
Тест: насколько хороший вы автомобилист?
Ежегодно в последнее воскресенье октября в России и ряде стран постсоветского пространства отмечается день автомобилиста 30.10.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: насколько хороший вы автомобилист?

13:02 30.10.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - проспект Руставели и машины
Вид на город Тбилиси - проспект Руставели и машины - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Ежегодно в последнее воскресенье октября в России и ряде стран постсоветского пространства отмечается день автомобилиста
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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Ситуация такова: вы пропустили автомобиль, выезжающий с парковки, а он включил аварийный знак. Что это значит?
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