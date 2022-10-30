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Турция активно ведет "телефонную дипломатию" для сохранения продуктовой сделки
Турция активно ведет "телефонную дипломатию" для сохранения продуктовой сделки
Остается ли надежда на сохранение сделки в сложившихся условиях, сообщил источник РИА Новости 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T14:35+0400
2022-10-30T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Турция на всех уровнях проводит "телефонную дипломатию" с Москвой по ситуации с зерновой сделкой, детали разглашению не подлежат, сообщил источник РИА Новости в Стамбуле.Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали "телефонной дипломатии" Анкары, источник отметил, что "ситуация сложная"."В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", – добавил собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, когда будет обнародована официальная позиция Турции по сложившейся ситуации."На данный момент ясности нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о судьбе "продуктовой сделки", срок действия которой завершается 19 ноября.Россия вышла из "зерновой сделки" на неопределенный срок &gt;&gt;На уточняющий вопрос РИА Новости, остается ли надежда на сохранение сделки в сложившихся условиях, источник ответил утвердительно.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, россия, новости, минобороны рф, политика, турция, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, новости, минобороны рф, политика, турция, обострение ситуации вокруг украины 2022

Турция активно ведет "телефонную дипломатию" для сохранения продуктовой сделки

14:35 30.10.2022
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2022
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Остается ли надежда на сохранение сделки в сложившихся условиях, сообщил источник РИА Новости
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Турция на всех уровнях проводит "телефонную дипломатию" с Москвой по ситуации с зерновой сделкой, детали разглашению не подлежат, сообщил источник РИА Новости в Стамбуле.

Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
"На всех уровнях", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ведутся ли со стороны Анкары телефонные переговоры с Москвой по ситуации с зерновой сделкой.
На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали "телефонной дипломатии" Анкары, источник отметил, что "ситуация сложная".

"В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", – добавил собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, когда будет обнародована официальная позиция Турции по сложившейся ситуации.
"На данный момент ясности нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о судьбе "продуктовой сделки", срок действия которой завершается 19 ноября.
Россия вышла из "зерновой сделки" на неопределенный срок >>
На уточняющий вопрос РИА Новости, остается ли надежда на сохранение сделки в сложившихся условиях, источник ответил утвердительно.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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