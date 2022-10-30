Турция активно ведет "телефонную дипломатию" для сохранения продуктовой сделки
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Остается ли надежда на сохранение сделки в сложившихся условиях, сообщил источник РИА Новости
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Турция на всех уровнях проводит "телефонную дипломатию" с Москвой по ситуации с зерновой сделкой, детали разглашению не подлежат, сообщил источник РИА Новости в Стамбуле.
Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
"На всех уровнях", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ведутся ли со стороны Анкары телефонные переговоры с Москвой по ситуации с зерновой сделкой.
На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали "телефонной дипломатии" Анкары, источник отметил, что "ситуация сложная".
"В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", – добавил собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, когда будет обнародована официальная позиция Турции по сложившейся ситуации.
"В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", – добавил собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, когда будет обнародована официальная позиция Турции по сложившейся ситуации.
"На данный момент ясности нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о судьбе "продуктовой сделки", срок действия которой завершается 19 ноября.
На уточняющий вопрос РИА Новости, остается ли надежда на сохранение сделки в сложившихся условиях, источник ответил утвердительно.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.