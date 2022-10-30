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Убийство в Тбилиси - МВД сообщает о задержании преступника
Убийство в Тбилиси - МВД сообщает о задержании преступника
По версии следствия, задержанный во время ссоры нанес несколько ранений своему 26-летнему знакомому, который скончался на месте происшествия 30.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали 33-летнего мужчину по обвинению "в умышленном убийстве", сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило, что задержанный во время ссоры нанес несколько ранений своему 26-летнему знакомому, который скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан вскоре после инцидента.В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли нож. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.По информации СМИ, спор между мужчинами завязался в одном из столичных ресторанов. Сообщается, что оба мужчины работали вместе на стройке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии

Убийство в Тбилиси - МВД сообщает о задержании преступника

18:44 30.10.2022 (обновлено: 19:11 30.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По версии следствия, задержанный во время ссоры нанес несколько ранений своему 26-летнему знакомому, который скончался на месте происшествия
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали 33-летнего мужчину по обвинению "в умышленном убийстве", сообщает пресс-служба МВД.
Следствие установило, что задержанный во время ссоры нанес несколько ранений своему 26-летнему знакомому, который скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан вскоре после инцидента.
В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли нож. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
По информации СМИ, спор между мужчинами завязался в одном из столичных ресторанов. Сообщается, что оба мужчины работали вместе на стройке.
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