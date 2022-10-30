https://sputnik-georgia.ru/20221030/ubiystvo-v-tbilisi---mvd-soobschaet-o-zaderzhanii-prestupnika-271775745.html

Убийство в Тбилиси - МВД сообщает о задержании преступника

Убийство в Тбилиси - МВД сообщает о задержании преступника

По версии следствия, задержанный во время ссоры нанес несколько ранений своему 26-летнему знакомому, который скончался на месте происшествия 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T18:44+0400

2022-10-30T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали 33-летнего мужчину по обвинению "в умышленном убийстве", сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило, что задержанный во время ссоры нанес несколько ранений своему 26-летнему знакомому, который скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан вскоре после инцидента.В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли нож. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.По информации СМИ, спор между мужчинами завязался в одном из столичных ресторанов. Сообщается, что оба мужчины работали вместе на стройке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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