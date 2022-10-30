https://sputnik-georgia.ru/20221030/v-gruzii-soboleznuyut-yuzhnoy-koree-v-svyazi-s-tragediey-v-seule-271775244.html
В Грузии соболезнуют Южной Корее в связи с трагедией в Сеуле
В Грузии соболезнуют Южной Корее в связи с трагедией в Сеуле
Мы глубоко опечалены ужасными событиями в Сеуле, которое привели к трагическим человеческим жертвам, написал глава МИД 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T17:13+0400
2022-10-30T17:13+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования корейскому народу в связи со вчерашней трагедией в Сеуле, которая унесла жизни по меньшей мере 154 человек.Празднование Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле привело к трагедии. Свыше 100 человек получили травмы, 154 человека скончались в результате давки. Подавляющее большинство жертв трагедии - это молодые люди в возрасте от 18 до 30. Среди погибших есть иностранцы.Соболезнования семьям жертв трагедии выразил и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили."Мы глубоко опечалены ужасными событиями в Сеуле, которое привели к трагическим человеческим жертвам. Мысленно мы с вами, выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Дарчиашвили в Twitter.Как подчеркнул глава МИД, Грузия поддерживает Корею в это трудное время.Трагедия в районе Итхэвон стала крупнейшей по числу жертв в Южной Корее с 2014 г., когда затонул паром "Севоль". В стране объявлен недельный траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, общество, грузия, южная корея, шалва папуашвили, илья дарчиашвили, сеул, twitter
В Грузии соболезнуют Южной Корее в связи с трагедией в Сеуле
17:13 30.10.2022 (обновлено: 18:31 30.10.2022)
Мы глубоко опечалены ужасными событиями в Сеуле, которое привели к трагическим человеческим жертвам, написал глава МИД
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования корейскому народу в связи со вчерашней трагедией в Сеуле, которая унесла жизни по меньшей мере 154 человек.
Празднование Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле привело к трагедии. Свыше 100 человек получили травмы, 154 человека скончались в результате давки. Подавляющее большинство жертв трагедии - это молодые люди в возрасте от 18 до 30. Среди погибших есть иностранцы.
"Я солидарен с народом Республики Корея в это время скорби и выражаю соболезнования семьям, которые потеряли своих близких в ужасающей давке", - написал в Twitter Папуашвили.
Соболезнования семьям жертв трагедии выразил и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
"Мы глубоко опечалены ужасными событиями в Сеуле, которое привели к трагическим человеческим жертвам. Мысленно мы с вами, выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Дарчиашвили в Twitter
.
Как подчеркнул глава МИД, Грузия поддерживает Корею в это трудное время.
Трагедия в районе Итхэвон стала крупнейшей по числу жертв в Южной Корее с 2014 г., когда затонул паром "Севоль". В стране объявлен недельный траур.