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В Грузии соболезнуют Южной Корее в связи с трагедией в Сеуле

В Грузии соболезнуют Южной Корее в связи с трагедией в Сеуле

Мы глубоко опечалены ужасными событиями в Сеуле, которое привели к трагическим человеческим жертвам, написал глава МИД 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T17:13+0400

2022-10-30T17:13+0400

2022-10-30T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования корейскому народу в связи со вчерашней трагедией в Сеуле, которая унесла жизни по меньшей мере 154 человек.Празднование Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле привело к трагедии. Свыше 100 человек получили травмы, 154 человека скончались в результате давки. Подавляющее большинство жертв трагедии - это молодые люди в возрасте от 18 до 30. Среди погибших есть иностранцы.Соболезнования семьям жертв трагедии выразил и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили."Мы глубоко опечалены ужасными событиями в Сеуле, которое привели к трагическим человеческим жертвам. Мысленно мы с вами, выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Дарчиашвили в Twitter.Как подчеркнул глава МИД, Грузия поддерживает Корею в это трудное время.Трагедия в районе Итхэвон стала крупнейшей по числу жертв в Южной Корее с 2014 г., когда затонул паром "Севоль". В стране объявлен недельный траур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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