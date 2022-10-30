https://sputnik-georgia.ru/20221030/vavilov-rasskazal-pochemu-byvshego-lidera-knr-uveli-pryamo-so-sezda-271764299.html

Вавилов рассказал, почему бывшего лидера КНР увели прямо со съезда

Вавилов рассказал, почему бывшего лидера КНР увели прямо со съезда

После триумфальной победы Си Цзиньпина по итогам ХХ съезда от Китая можно ждать всего два варианта развития отношений с Россией 30.10.2022, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов. Какие пути российско-китайских отношений сейчас открыты для государств и по какому из этих вариантов может пойти КНР? Кто из китайских политиков ожидаемо попал в Политбюро? Какие неожиданные решения по составу ПК Политбюро преподнесли итоги съезда? Как Китай теперь будет действовать в отношениях с США? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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