https://sputnik-georgia.ru/20221031/den-vsekh-svyatykh--eto-katolicheskiy-prazdnik-kotoryy-ezhegodno-otmechayut-1-noyabrya-271806950.html
День всех святых – это католический праздник, который ежегодно отмечают 1 ноября
День всех святых – это католический праздник, который ежегодно отмечают 1 ноября
Праздник посвящен памяти всех святых, почитаемых церковью, а также тех, которые при жизни остались неизвестными 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T21:47+0400
2022-10-31T21:47+0400
2022-10-31T22:16+0400
справки
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Как отмечают День всех святых - о традициях католического праздника, читайте в Sputnik Грузия.День всех святыхСвятых почитали с самых первых веков христианства - сначала это были апостолы, затем мученики, принявшие смерть во имя Христовой веры, выдающиеся церковные деятели, благоверные правители и правительницы, а также преподобные монахи.История Дня всех святых восходит к языческим временам – считается, что праздник может быть связан с языческим торжеством древних кельтов под названием Самайн, в который было принято почитать умерших.По одной из версий, церковь учредила христианский праздник на эту же дату, чтобы искоренить языческий – с древних времен 31 октября отмечают праздник Хэллоуин, день, когда народ, облачаясь в костюмы нечисти, пытается бурным весельем отпугнуть темные силы.Изначально праздник отмечали 13 мая - установил День всех святых папа римский Бонифаций IV в VII веке.Дату праздника изменил папа Григорий III в VIII веке, освятив в честь всех святых капеллу Собора святого Петра 1 ноября.Как отмечают праздникДень всех святых в католической церкви имеет наивысший ранг торжества. В некоторых странах праздник является нерабочим. А 2 ноября отмечают День особого поминовения умерших.Верующие в День всех святых, по традиции, обязательно посещают мессу.По традиции, в праздник католики посещают также могилы близких и молятся за усопших.В православной традиции Собор всех святых – это аналог католического праздника, отмечают в первое воскресенье после Троицы. В 2022-м православные отметили праздник 19 июня.Материал подготовлен на основе открытых материалов
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
справки
День всех святых – это католический праздник, который ежегодно отмечают 1 ноября
21:47 31.10.2022 (обновлено: 22:16 31.10.2022)
Праздник посвящен памяти всех святых, почитаемых церковью, а также тех, которые при жизни остались неизвестными
Как отмечают День всех святых - о традициях католического праздника, читайте в Sputnik Грузия.
День всех святых
Святых почитали с самых первых веков христианства - сначала это были апостолы, затем мученики, принявшие смерть во имя Христовой веры, выдающиеся церковные деятели, благоверные правители и правительницы, а также преподобные монахи.
История Дня всех святых восходит к языческим временам – считается, что праздник может быть связан с языческим торжеством древних кельтов под названием Самайн, в который было принято почитать умерших.
По одной из версий, церковь учредила христианский праздник на эту же дату, чтобы искоренить языческий – с древних времен 31 октября отмечают праздник Хэллоуин, день, когда народ, облачаясь в костюмы нечисти, пытается бурным весельем отпугнуть темные силы.
Изначально праздник отмечали 13 мая - установил День всех святых папа римский Бонифаций IV в VII веке.
Дату праздника изменил папа Григорий III в VIII веке, освятив в честь всех святых капеллу Собора святого Петра 1 ноября.
Как отмечают праздник
День всех святых в католической церкви имеет наивысший ранг торжества. В некоторых странах праздник является нерабочим. А 2 ноября отмечают День особого поминовения умерших.
Верующие в День всех святых, по традиции, обязательно посещают мессу.
По традиции, в праздник католики посещают также могилы близких и молятся за усопших.
В православной традиции Собор всех святых – это аналог католического праздника, отмечают в первое воскресенье после Троицы. В 2022-м православные отметили праздник 19 июня.
Материал подготовлен на основе открытых материалов