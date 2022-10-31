https://sputnik-georgia.ru/20221031/den-vsekh-svyatykh--eto-katolicheskiy-prazdnik-kotoryy-ezhegodno-otmechayut-1-noyabrya-271806950.html

День всех святых – это католический праздник, который ежегодно отмечают 1 ноября

День всех святых – это католический праздник, который ежегодно отмечают 1 ноября

Праздник посвящен памяти всех святых, почитаемых церковью, а также тех, которые при жизни остались неизвестными 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T21:47+0400

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Как отмечают День всех святых - о традициях католического праздника, читайте в Sputnik Грузия.День всех святыхСвятых почитали с самых первых веков христианства - сначала это были апостолы, затем мученики, принявшие смерть во имя Христовой веры, выдающиеся церковные деятели, благоверные правители и правительницы, а также преподобные монахи.История Дня всех святых восходит к языческим временам – считается, что праздник может быть связан с языческим торжеством древних кельтов под названием Самайн, в который было принято почитать умерших.По одной из версий, церковь учредила христианский праздник на эту же дату, чтобы искоренить языческий – с древних времен 31 октября отмечают праздник Хэллоуин, день, когда народ, облачаясь в костюмы нечисти, пытается бурным весельем отпугнуть темные силы.Изначально праздник отмечали 13 мая - установил День всех святых папа римский Бонифаций IV в VII веке.Дату праздника изменил папа Григорий III в VIII веке, освятив в честь всех святых капеллу Собора святого Петра 1 ноября.Как отмечают праздникДень всех святых в католической церкви имеет наивысший ранг торжества. В некоторых странах праздник является нерабочим. А 2 ноября отмечают День особого поминовения умерших.Верующие в День всех святых, по традиции, обязательно посещают мессу.По традиции, в праздник католики посещают также могилы близких и молятся за усопших.В православной традиции Собор всех святых – это аналог католического праздника, отмечают в первое воскресенье после Троицы. В 2022-м православные отметили праздник 19 июня.Материал подготовлен на основе открытых материалов

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