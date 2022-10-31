https://sputnik-georgia.ru/20221031/deputat-parlamenta-moldovy-starysh-stranoy-upravlyayut-iz-kabineta-posla-ssha-271781730.html

Депутат парламента Молдовы Старыш: страной управляют из кабинета посла США

Депутат парламента Молдовы Старыш: страной управляют из кабинета посла США

Россия готова поставлять газ для Молдовы, но Кишинев не спешит воспользоваться этой возможностью, предпочитая встречи с американским послом 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T09:50+0400

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Обо этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш, который ранее на эту тему задал Путину вопрос на форуме "Валдай". В чем сейчас главная проблема Молдовы? Почему в стране назрела революционная ситуация и что США хотят от официального Кишинева? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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