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Депутат парламента Молдовы Старыш: страной управляют из кабинета посла США
Депутат парламента Молдовы Старыш: страной управляют из кабинета посла США
Россия готова поставлять газ для Молдовы, но Кишинев не спешит воспользоваться этой возможностью, предпочитая встречи с американским послом 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T09:50+0400
2022-10-31T09:50+0400
2022-10-31T09:51+0400
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Обо этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш, который ранее на эту тему задал Путину вопрос на форуме "Валдай". В чем сейчас главная проблема Молдовы? Почему в стране назрела революционная ситуация и что США хотят от официального Кишинева? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, молдова, видео
мультимедиа, видео, молдова, видео
Депутат парламента Молдовы Старыш: страной управляют из кабинета посла США
09:50 31.10.2022 (обновлено: 09:51 31.10.2022)
Россия готова поставлять газ для Молдовы, но Кишинев не спешит воспользоваться этой возможностью, предпочитая встречи с американским послом
Обо этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш, который ранее на эту тему задал Путину вопрос на форуме "Валдай".
В чем сейчас главная проблема Молдовы? Почему в стране назрела революционная ситуация и что США хотят от официального Кишинева?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.