https://sputnik-georgia.ru/20221031/evseev-kiev-gotov-ustraivat-tsunami-i-yadernye-katastrofy-ne-schitayas-s-zhertvami-271782394.html
Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами
Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами
Вмешательство Запада во внутренние дела стран СНГ все время увеличивается, ведь США и их союзники заинтересованы в создании вокруг России пояса нестабильности 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T13:18+0400
2022-10-31T13:18+0400
2022-10-31T13:18+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271782237_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4dc46d81bdb3ded9c6e268365433e0e.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Как разведки России и стран СНГ могут бороться с этим? Почему антитеррористическое взаимодействие так важно между государствами СНГ? Пойдет ли Киев на взрыв "грязной бомбы"? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами
Вмешательство Запада во внутренние дела стран СНГ все время увеличивается, ведь США и их союзники заинтересованы в создании вокруг России пояса нестабильности
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Как разведки России и стран СНГ могут бороться с этим? Почему антитеррористическое взаимодействие так важно между государствами СНГ? Пойдет ли Киев на взрыв "грязной бомбы"?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.