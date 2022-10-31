https://sputnik-georgia.ru/20221031/evseev-kiev-gotov-ustraivat-tsunami-i-yadernye-katastrofy-ne-schitayas-s-zhertvami-271782394.html

Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами

Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами

Вмешательство Запада во внутренние дела стран СНГ все время увеличивается, ведь США и их союзники заинтересованы в создании вокруг России пояса нестабильности 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T13:18+0400

2022-10-31T13:18+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Как разведки России и стран СНГ могут бороться с этим? Почему антитеррористическое взаимодействие так важно между государствами СНГ? Пойдет ли Киев на взрыв "грязной бомбы"? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео