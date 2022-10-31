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Популярный проект "Танцуют звезды" возвращается на телеэкраны

Популярный проект "Танцуют звезды" возвращается на телеэкраны

Организаторы решили держать имена новых участников в строгой тайне 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T17:24+0400

2022-10-31T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Популярное грузинское телешоу "Танцуют звезды" возвращается на экраны телеканала "Имеди" - зрителей ждет 11-й сезон хореографического шоу.Несмотря на то, что шоу стартует уже сегодня вечером, организаторы решили держать имена участников в строгой тайне. Заинтригованным зрителям лишь сообщили, что прямой эфир первого выпуска можно будет увидеть в 22:00 по тбилисскому времени на телеканале "Имеди".Зато состав ведущих проекта неизменен – говорить о результатах оценок жюри, подбадривать конкурсантов будут Эка Амереджиби, Каха Кинцурашвили, Маника Асатиани и Дута Схиртладзе.Что касается правил, то после первого тура, который не является конкурсным, а носит ознакомительный характер, все десять пар остаются в проекте. Далее телезрители в течение недели могут отправлять сообщения за своих фаворитов на индивидуальные номера, а конкурсанты исполняют разные танцы и перформансы. Пары, набравшие наибольшее число голосов, остаются в проекте до следующего тура.Конкурсные пары состоят из профессионального и непрофессионального танцовщика (актер, певец, ведущий, блогер и т. д.). Главный приз популярного шоу - квартира, ее получает "любитель".Победителями десятого сезона стали художественная гимнастка Саломе Пажава и ее партнер Рати Гачечиладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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