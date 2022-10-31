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Премьер Грузии отправился в ОАЭ
Премьер Грузии отправился в ОАЭ
Глава правительства Грузии проведет двусторонние встречи высокого уровня 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T13:34+0400
2022-10-31T13:34+0400
2022-10-31T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, говорится в сообщении пресс-службы правительства. В рамках визита глава правительства Грузии проведет двусторонние встречи высокого уровня. В состав делегации во главе с премьером вошли вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, глава СМД Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе. Внешнеторговый оборот Грузии с ОАЭ в январе-сентябре составил 189 миллионов долларов. Всего внешнеторговый оборот Грузии за девять месяцев составил 13,6 миллиарда долларов, что на 35,3% больше данных за аналогичный период прошлого года. В тройку главных торговых партнеров входят Турция (2 035 млн), Россия (1 716 млн) и Китай (1 404).
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, илья дарчиашвили, оаэ
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, илья дарчиашвили, оаэ
Премьер Грузии отправился в ОАЭ
13:34 31.10.2022 (обновлено: 13:45 31.10.2022)
Глава правительства Грузии проведет двусторонние встречи высокого уровня
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В рамках визита глава правительства Грузии проведет двусторонние встречи высокого уровня.
В состав делегации во главе с премьером вошли вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, глава СМД Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Внешнеторговый оборот Грузии с ОАЭ в январе-сентябре составил 189 миллионов долларов.
Всего внешнеторговый оборот Грузии за девять месяцев составил 13,6 миллиарда долларов, что на 35,3% больше данных за аналогичный период прошлого года. В тройку главных торговых партнеров входят Турция (2 035 млн), Россия (1 716 млн) и Китай (1 404).