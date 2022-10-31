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Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление
Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление
Президент России Владимир Путин назвал встречу с лидерами Армении и Азербайджана полезной 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T23:18+0400
2022-10-31T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Лидеры России, Армении, Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление по итогам переговоров в Сочи.В заявлении отмечается:Переговоры в трехстороннем формате продлились более двух часов. Путин отметил, что встреча создала хорошую атмосферу для будущих договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Он подчеркнул, что встреча была полезной и создает условия для дальнейших шагов урегулирования ситуации в целом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, россия, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин
в мире, новости, политика, россия, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин

Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление

23:18 31.10.2022
© photo: Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2022
© photo: Sputnik / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин назвал встречу с лидерами Армении и Азербайджана полезной
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Лидеры России, Армении, Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление по итогам переговоров в Сочи.
"Некоторые вещи пришлось снять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста, тем не менее, я согласен с общей оценкой о том, что встреча была полезной", - сказал Путин по итогам встречи.
В заявлении отмечается:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовали готовность России способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Стороны отметили ключевой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в этом регионе.
Лидеры Армении и Азербайджана договорились отказаться от применения силы и решать вопросы на основе признания суверенитета.
Путин, Пашинян и Алиев подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Лидеры условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Москва будет оказывать этому всяческое содействие.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей для комплексной нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Переговоры в трехстороннем формате продлились более двух часов. Путин отметил, что встреча создала хорошую атмосферу для будущих договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Он подчеркнул, что встреча была полезной и создает условия для дальнейших шагов урегулирования ситуации в целом.
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