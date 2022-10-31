https://sputnik-georgia.ru/20221031/rossiya-armeniya-i-azerbaydzhan-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-271809778.html

Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление

Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление

Президент России Владимир Путин назвал встречу с лидерами Армении и Азербайджана полезной 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Лидеры России, Армении, Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление по итогам переговоров в Сочи.В заявлении отмечается:Переговоры в трехстороннем формате продлились более двух часов. Путин отметил, что встреча создала хорошую атмосферу для будущих договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Он подчеркнул, что встреча была полезной и создает условия для дальнейших шагов урегулирования ситуации в целом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, россия, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин