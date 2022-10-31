Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление
© photo: Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© photo: Sputnik / Михаил Климентьев/
Президент России Владимир Путин назвал встречу с лидерами Армении и Азербайджана полезной
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Лидеры России, Армении, Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление по итогам переговоров в Сочи.
"Некоторые вещи пришлось снять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста, тем не менее, я согласен с общей оценкой о том, что встреча была полезной", - сказал Путин по итогам встречи.
В заявлении отмечается:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовали готовность России способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Стороны отметили ключевой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в этом регионе.
Лидеры Армении и Азербайджана договорились отказаться от применения силы и решать вопросы на основе признания суверенитета.
Путин, Пашинян и Алиев подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Лидеры условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Москва будет оказывать этому всяческое содействие.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей для комплексной нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Переговоры в трехстороннем формате продлились более двух часов. Путин отметил, что встреча создала хорошую атмосферу для будущих договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Он подчеркнул, что встреча была полезной и создает условия для дальнейших шагов урегулирования ситуации в целом.