https://sputnik-georgia.ru/20221031/rossiya-priostanovila-dvizhenie-po-zernovomu-koridoru-v-chernom-more-271810806.html
Россия приостановила движение по "зерновому коридору" в Черном море
Россия приостановила движение по "зерновому коридору" в Черном море
Россия как основной участник сделки не выходит из нее, а приостанавливает их действие 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T23:54+0400
2022-10-31T23:54+0400
2022-10-31T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено, заявили в Минобороны РФ."До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - сказали в ведомстве.Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование украинских войск используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации, заявили в министерстве.Россия вышла из "зерновой сделки" на неопределенный срок >>Отмечается, что в складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия Украиной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях.В Минобороны подчеркнули, что "Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
черное море
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в мире, россия, новости, политика, черное море, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, новости, политика, черное море, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия приостановила движение по "зерновому коридору" в Черном море
23:54 31.10.2022 (обновлено: 23:58 31.10.2022)
Россия как основной участник сделки не выходит из нее, а приостанавливает их действие
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено, заявили в Минобороны РФ.
"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - сказали в ведомстве.
Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование украинских войск используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации, заявили в министерстве.
Отмечается, что в складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия Украиной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях.
В Минобороны подчеркнули, что "Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие".