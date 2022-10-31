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Рухнувший мост в Индии: число жертв выросло до 130 человек
Рухнувший мост в Индии: число жертв выросло до 130 человек
Власти индийского штата Гуджарат возбудили уголовное дело в отношении фирмы-реконструктора обрушившегося моста 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T08:32+0400
2022-10-31T08:32+0400
2022-10-31T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт— Sputnik. Не менее 130 человек погибли при обрушении подвесного моста в индийском штате Гуджарат, сообщает телеканал NDTV.Телеканал отмечает, что спасены были 177 человек.Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде. По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности.По данным властей, мост обрушился в 18:42 по местному времени в воскресенье. После обрушения моста была начата спасательная операция, на место прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к спасателям присоединились служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил.Спасательная операция продолжается.
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в мире, происшествия, новости, индия
в мире, происшествия, новости, индия
Рухнувший мост в Индии: число жертв выросло до 130 человек
Власти индийского штата Гуджарат возбудили уголовное дело в отношении фирмы-реконструктора обрушившегося моста
ТБИЛИСИ, 31 окт— Sputnik. Не менее 130 человек погибли при обрушении подвесного моста в индийском штате Гуджарат, сообщает телеканал NDTV.
Телеканал отмечает, что спасены были 177 человек.
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября.
По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде. По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности.
По данным властей, мост обрушился в 18:42 по местному времени в воскресенье. После обрушения моста была начата спасательная операция, на место прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к спасателям присоединились служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил.
"Против частной фирмы, проводившей работы по реконструкции столетнего моста, возбуждено уголовное дело", - сообщил индийским телеканалам прибывший на место происшествия министр внутренних дел штата Харш Сангви.
Спасательная операция продолжается.