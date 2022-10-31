https://sputnik-georgia.ru/20221031/rukhnuvshiy-most-v-indii-chislo-zhertv--vyroslo-do-130-chelovek-271779868.html

Рухнувший мост в Индии: число жертв выросло до 130 человек

Рухнувший мост в Индии: число жертв выросло до 130 человек

Власти индийского штата Гуджарат возбудили уголовное дело в отношении фирмы-реконструктора обрушившегося моста 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T08:32+0400

2022-10-31T08:32+0400

2022-10-31T08:32+0400

в мире

происшествия

новости

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23387/38/233873821_0:108:1201:783_1920x0_80_0_0_c77b97995b910055b1411c1525ff9f92.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт— Sputnik. Не менее 130 человек погибли при обрушении подвесного моста в индийском штате Гуджарат, сообщает телеканал NDTV.Телеканал отмечает, что спасены были 177 человек.Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде. По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности.По данным властей, мост обрушился в 18:42 по местному времени в воскресенье. После обрушения моста была начата спасательная операция, на место прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к спасателям присоединились служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил.Спасательная операция продолжается.

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, происшествия, новости, индия