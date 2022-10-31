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Смерть депутата изменила повестку дня работы парламента Грузии

Смерть депутата изменила повестку дня работы парламента Грузии

Перенесено выступление министра юстиции Рати Брегадзе в парламенте 31.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Заседание бюро парламента Грузии открылось минутой молчания – депутаты почтили память коллеги от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Хахубия.Хахубия в четверг утром был найден мертвым в собственной квартире. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По предварительной информации, политик покончил жизнь самоубийством. Депутату был 51 год.По словам Папуашвили, на завтрашнем пленарном заседании не будет политических заявлений и не состоится рассмотрение законопроектов."Состоялись консультации с оппозицией и с фракцией большинства, и все договорились, что завтра все отказываются от политических заявлений. Мы откроем заседание, затем закроем, так что рассмотрения вопросов и политических заявлений не будет, чтобы у всех была возможность почтить память нашего коллеги", - заявил он.Также перенесено выступление министр юстиции Рати Брегадзе, которое должно было состояться на завтрашнем заседании в рамках министерского часа.По информации родных погибшего депутата, у Хахубия были проблемы со здоровьем после смерти сына. 21-летний Бека Хахубия скончался в результате автоаварии 17 мая 2017 года.ДТП произошло у тоннеля на участке автомобильного магистрали Гори. Сотрудники патрульной полиции из-за неповиновения патрульному предупреждению перекрыли дорогу грузовым автомобилем. Хахубия врезелся в грузовой автомобиль и скончался на месте.По делу Хахубия вину предъявили трем полицейским. В 2019 году суд признал одного из них виновным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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