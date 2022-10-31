https://sputnik-georgia.ru/20221031/smert-deputata-izmenila-povestku-dnya-raboty-parlamenta-gruzii-271796869.html
Смерть депутата изменила повестку дня работы парламента Грузии
Смерть депутата изменила повестку дня работы парламента Грузии
Перенесено выступление министра юстиции Рати Брегадзе в парламенте 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T17:02+0400
2022-10-31T17:02+0400
2022-10-31T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Заседание бюро парламента Грузии открылось минутой молчания – депутаты почтили память коллеги от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Хахубия.Хахубия в четверг утром был найден мертвым в собственной квартире. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По предварительной информации, политик покончил жизнь самоубийством. Депутату был 51 год.По словам Папуашвили, на завтрашнем пленарном заседании не будет политических заявлений и не состоится рассмотрение законопроектов."Состоялись консультации с оппозицией и с фракцией большинства, и все договорились, что завтра все отказываются от политических заявлений. Мы откроем заседание, затем закроем, так что рассмотрения вопросов и политических заявлений не будет, чтобы у всех была возможность почтить память нашего коллеги", - заявил он.Также перенесено выступление министр юстиции Рати Брегадзе, которое должно было состояться на завтрашнем заседании в рамках министерского часа.По информации родных погибшего депутата, у Хахубия были проблемы со здоровьем после смерти сына. 21-летний Бека Хахубия скончался в результате автоаварии 17 мая 2017 года.ДТП произошло у тоннеля на участке автомобильного магистрали Гори. Сотрудники патрульной полиции из-за неповиновения патрульному предупреждению перекрыли дорогу грузовым автомобилем. Хахубия врезелся в грузовой автомобиль и скончался на месте.По делу Хахубия вину предъявили трем полицейским. В 2019 году суд признал одного из них виновным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, рати брегадзе, шалва папуашвили, тбилиси, гори, бека хахубия
грузия, политика, новости, рати брегадзе, шалва папуашвили, тбилиси, гори, бека хахубия
Смерть депутата изменила повестку дня работы парламента Грузии
Перенесено выступление министра юстиции Рати Брегадзе в парламенте
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Заседание бюро парламента Грузии открылось минутой молчания – депутаты почтили память коллеги от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Хахубия.
Хахубия в четверг утром был найден мертвым в собственной квартире. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По предварительной информации, политик покончил жизнь самоубийством. Депутату был 51 год.
"Несколько дней назад мы потеряли очень теплого и дружественного коллегу – Ираклия Хахубия. Хочу попросить вас почтить его память минутой молчания", - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро.
По словам Папуашвили, на завтрашнем пленарном заседании не будет политических заявлений и не состоится рассмотрение законопроектов.
"Состоялись консультации с оппозицией и с фракцией большинства, и все договорились, что завтра все отказываются от политических заявлений. Мы откроем заседание, затем закроем, так что рассмотрения вопросов и политических заявлений не будет, чтобы у всех была возможность почтить память нашего коллеги", - заявил он.
Также перенесено выступление министр юстиции Рати Брегадзе, которое должно было состояться на завтрашнем заседании в рамках министерского часа.
По информации родных погибшего депутата, у Хахубия были проблемы со здоровьем после смерти сына. 21-летний Бека Хахубия скончался в результате автоаварии 17 мая 2017 года.
ДТП произошло у тоннеля на участке автомобильного магистрали Гори. Сотрудники патрульной полиции из-за неповиновения патрульному предупреждению перекрыли дорогу грузовым автомобилем. Хахубия врезелся в грузовой автомобиль и скончался на месте.
По делу Хахубия вину предъявили трем полицейским. В 2019 году суд признал одного из них виновным.