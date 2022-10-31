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Спецоперация в Грузии: среди задержанных граждане Украины, Казахстана и России

Спецоперация в Грузии: среди задержанных граждане Украины, Казахстана и России

По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T13:13+0400

2022-10-31T13:13+0400

2022-10-31T13:13+0400

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спецоперация

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали более десяти предполагаемых наркопреступников, среди которых есть иностранцы, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе журналистам.Масштабная спецоперация МВД Грузии проводилась в понедельник в Тбилиси, Батуми и других городах страны. Задержаны как граждане Грузии, так и Украины, Казахстана и России.По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями. Купатадзе отметил, что следователи располагают скрытыми видеозаписями, доказывающими вину задержанных.Кроме того, в результате обыска изъяты разные наркотические вещества в крупном размере, в том числе героин и кокаин. А также сумма, полученная в результате реализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, новости, грузия, наркопреступления в грузии, арест, спецоперация