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Спецоперация в Грузии: среди задержанных граждане Украины, Казахстана и России
Спецоперация в Грузии: среди задержанных граждане Украины, Казахстана и России
По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T13:13+0400
2022-10-31T13:13+0400
происшествия
новости
грузия
наркопреступления в грузии
арест
спецоперация
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали более десяти предполагаемых наркопреступников, среди которых есть иностранцы, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе журналистам.Масштабная спецоперация МВД Грузии проводилась в понедельник в Тбилиси, Батуми и других городах страны. Задержаны как граждане Грузии, так и Украины, Казахстана и России.По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями. Купатадзе отметил, что следователи располагают скрытыми видеозаписями, доказывающими вину задержанных.Кроме того, в результате обыска изъяты разные наркотические вещества в крупном размере, в том числе героин и кокаин. А также сумма, полученная в результате реализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, наркопреступления в грузии, арест, спецоперация
происшествия, новости, грузия, наркопреступления в грузии, арест, спецоперация

Спецоперация в Грузии: среди задержанных граждане Украины, Казахстана и России

13:13 31.10.2022
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали более десяти предполагаемых наркопреступников, среди которых есть иностранцы, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе журналистам.
Масштабная спецоперация МВД Грузии проводилась в понедельник в Тбилиси, Батуми и других городах страны. Задержаны как граждане Грузии, так и Украины, Казахстана и России.

"Эти люди задержаны на основании решения судьи", – заявил Купатадзе.

По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями. Купатадзе отметил, что следователи располагают скрытыми видеозаписями, доказывающими вину задержанных.
Кроме того, в результате обыска изъяты разные наркотические вещества в крупном размере, в том числе героин и кокаин. А также сумма, полученная в результате реализации.
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