https://sputnik-georgia.ru/20221031/spetsoperatsiya-v-gruzii-sredi-zaderzhannykh-grazhdane-ukrainy-kazakhstana-i-rossii-271786990.html
Спецоперация в Грузии: среди задержанных граждане Украины, Казахстана и России
Спецоперация в Грузии: среди задержанных граждане Украины, Казахстана и России
По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T13:13+0400
2022-10-31T13:13+0400
2022-10-31T13:13+0400
происшествия
новости
грузия
наркопреступления в грузии
арест
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447171_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_aecc22f15aff101fe4bffca2155d87e2.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали более десяти предполагаемых наркопреступников, среди которых есть иностранцы, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе журналистам.Масштабная спецоперация МВД Грузии проводилась в понедельник в Тбилиси, Батуми и других городах страны. Задержаны как граждане Грузии, так и Украины, Казахстана и России.По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями. Купатадзе отметил, что следователи располагают скрытыми видеозаписями, доказывающими вину задержанных.Кроме того, в результате обыска изъяты разные наркотические вещества в крупном размере, в том числе героин и кокаин. А также сумма, полученная в результате реализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447171_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a8ffcfb67401b9d81e56b2b36d4cd9a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, наркопреступления в грузии, арест, спецоперация
происшествия, новости, грузия, наркопреступления в грузии, арест, спецоперация
Спецоперация в Грузии: среди задержанных граждане Украины, Казахстана и России
По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали более десяти предполагаемых наркопреступников, среди которых есть иностранцы, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе журналистам.
Масштабная спецоперация МВД Грузии проводилась в понедельник в Тбилиси, Батуми и других городах страны. Задержаны как граждане Грузии, так и Украины, Казахстана и России.
"Эти люди задержаны на основании решения судьи", – заявил Купатадзе.
По данным следствия, обвиняемые завозили наркотики в страну разными путями. Купатадзе отметил, что следователи располагают скрытыми видеозаписями, доказывающими вину задержанных.
Кроме того, в результате обыска изъяты разные наркотические вещества в крупном размере, в том числе героин и кокаин. А также сумма, полученная в результате реализации.