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Спецоперация в Тбилиси – полицейские задержали наркоторговцев
Спецоперация в Тбилиси – полицейские задержали наркоторговцев
Во время обысков в жилых домах подозреваемых изъяты наркотические средства в особо крупных размерах 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T11:11+0400
2022-10-31T11:11+0400
2022-10-31T11:11+0400
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наркопреступления в грузии
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали предполагаемых наркоторговцев в районе Поничала (окраина Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2".Представители министерства внутренних дел Грузии в понедельник проводят спецоперацию в нескольких местах страны. В результате обысков в жилых домах подозреваемых изъяты наркотические средства в особо крупных размерах, которые, предположительно, были предназначены для продажи. О точном количестве задержанных и других деталях спецоперации пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии
Спецоперация в Тбилиси – полицейские задержали наркоторговцев
Во время обысков в жилых домах подозреваемых изъяты наркотические средства в особо крупных размерах
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik.
Грузинские полицейские задержали предполагаемых наркоторговцев в районе Поничала (окраина Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Представители министерства внутренних дел Грузии в понедельник проводят спецоперацию в нескольких местах страны.
В результате обысков в жилых домах подозреваемых изъяты наркотические средства в особо крупных размерах, которые, предположительно, были предназначены для продажи.
О точном количестве задержанных и других деталях спецоперации пока не сообщается.