https://sputnik-georgia.ru/20221031/spetsoperatsiya-v-tbilisi--politseyskie-zaderzhali-narkotorgovtsev-271783472.html

Спецоперация в Тбилиси – полицейские задержали наркоторговцев

Спецоперация в Тбилиси – полицейские задержали наркоторговцев

Во время обысков в жилых домах подозреваемых изъяты наркотические средства в особо крупных размерах 31.10.2022, Sputnik Грузия

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происшествия

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали предполагаемых наркоторговцев в районе Поничала (окраина Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2".Представители министерства внутренних дел Грузии в понедельник проводят спецоперацию в нескольких местах страны. В результате обысков в жилых домах подозреваемых изъяты наркотические средства в особо крупных размерах, которые, предположительно, были предназначены для продажи. О точном количестве задержанных и других деталях спецоперации пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии