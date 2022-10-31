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Спортивная арена в Батуми стала победителем международной премии
Спортивная арена в Батуми стала победителем международной премии
Победителя выбрало жюри в соответствии с международно признанными стандартами 31.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Батумский стадион стал победителем первой национальной премии FIABCI-Georgia Prix d'Excellence Awards 2022 в номинации "Лучшее общественное здание", написал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в социальной сети.FIABCI-Georgia - это национальный этап Всемирного конкурса FIABCI "Prix d'Exellence Awards", одного из самых престижных мировых конкурсов в области недвижимости. Конкурс проводится с 1992 года FIABCI (Международная Федерация Участников Рынка Недвижимости).Победителя выбрало жюри в соответствии с международно признанными стандартами.Фундамент нового стадиона в Батуми был заложен 21 января 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects. Стадион вмещает 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 44 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, торнике рижвадзе, батуми, стадион
грузия, новости, общество, торнике рижвадзе, батуми, стадион

Спортивная арена в Батуми стала победителем международной премии

19:25 31.10.2022 (обновлено: 19:46 31.10.2022)
© Sputnik / Seyran Baroyan Батуми в снегу зимой - новый олимпийский Батумский стадион
Батуми в снегу зимой - новый олимпийский Батумский стадион - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Победителя выбрало жюри в соответствии с международно признанными стандартами
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Батумский стадион стал победителем первой национальной премии FIABCI-Georgia Prix d'Excellence Awards 2022 в номинации "Лучшее общественное здание", написал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в социальной сети.
FIABCI-Georgia - это национальный этап Всемирного конкурса FIABCI "Prix d'Exellence Awards", одного из самых престижных мировых конкурсов в области недвижимости. Конкурс проводится с 1992 года FIABCI (Международная Федерация Участников Рынка Недвижимости).

"Благодаря этой победе стадион будет представлен на FIABCI World Prix d'Excellence Awards, которая пройдет в 2023 году в США", - написал Рижвадзе.

Победителя выбрало жюри в соответствии с международно признанными стандартами.
Фундамент нового стадиона в Батуми был заложен 21 января 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects. Стадион вмещает 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 44 млн долларов).
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