https://sputnik-georgia.ru/20221031/test-chto-vy-znaete-o-khellouine-271801438.html

Тест: что вы знаете о Хеллоуине

Тест: что вы знаете о Хеллоуине

Ежегодно 31 октября в мире отмечается праздник с тематическими вечеринками, фейерверками, маскарадами и тыквами 31.10.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о Хеллоуине.

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2022

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тесты, интерактив, тесты