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https://sputnik-georgia.ru/20221031/test-chto-vy-znaete-o-khellouine-271801438.html
Тест: что вы знаете о Хеллоуине
Тест: что вы знаете о Хеллоуине
Ежегодно 31 октября в мире отмечается праздник с тематическими вечеринками, фейерверками, маскарадами и тыквами 31.10.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о Хеллоуине.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о Хеллоуине

17:50 31.10.2022 (обновлено: 17:58 31.10.2022)
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкПразднование Хэллоуина в Новосибирске
Празднование Хэллоуина в Новосибирске - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2022
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
/
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Ежегодно 31 октября в мире отмечается праздник с тематическими вечеринками, фейерверками, маскарадами и тыквами
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о Хеллоуине.
1 из 12
На основе какого древнего праздника сформировался Хеллоуин?
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