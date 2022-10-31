https://sputnik-georgia.ru/20221031/test-chto-vy-znaete-o-khellouine-271801438.html
Тест: что вы знаете о Хеллоуине
Тест: что вы знаете о Хеллоуине
Ежегодно 31 октября в мире отмечается праздник с тематическими вечеринками, фейерверками, маскарадами и тыквами 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T17:50+0400
2022-10-31T17:50+0400
2022-10-31T17:58+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о Хеллоуине.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о Хеллоуине
17:50 31.10.2022 (обновлено: 17:58 31.10.2022)
Ежегодно 31 октября в мире отмечается праздник с тематическими вечеринками, фейерверками, маскарадами и тыквами
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о Хеллоуине.