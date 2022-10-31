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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 31 октября до 6 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 31 октября до 6 ноября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную, солнечную, но ветреную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 31 октября, в столице преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:57.Во вторник, 1 ноября, в Тбилиси погода будет местами ясной, местами облачной. Восход солнца будет в 07:32.Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 20-25 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:56.В среду, 2 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:33.Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 20-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:54.В четверг, 3 ноября, погода в столице Грузии будет солнечной и ясной, однако к вечеру ожидается небольшая облачность. Восход солнца будет в 07:34.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 5 градусов, а днем поднимется максимум до 16 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 – 20-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:53.В пятницу, 4 ноября, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 07:35.Минимальная температура воздуха ночью будет 9 градусов, а днем прогреется до 16 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:52.В субботу, 5 ноября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 07:37.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 7 градусов, днем воздух прогреется до 16 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:51.В воскресенье, 6 ноября, в столице Грузии ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 07:38.Минимальная температура воздуха ночью составит 5 градусов, а днем поднимется максимум до 13 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:50.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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