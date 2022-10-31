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Торговля России с Китаем достигает рекордных показателей – Лавров

Торговля России с Китаем достигает рекордных показателей – Лавров

Российско-китайское сотрудничество зиждется на принципах равноправия и уважения, подчеркнул Лавров 31.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Российско-китайское сотрудничество достигло беспрецедентных высот, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отмечая, что в конце 2022 года у стран ожидаются рекордные показатели в торговле.Главный дипломат России сделал заявление на конференции Общества российско-китайской дружбы, которому исполнилось 65 лет.По его словам, российско-китайское сотрудничество зиждется на принципах равноправия, взаимодоверия и уважения, а также на совпадении или близости подходов к проблемам современности."В прошлом году объем двусторонней торговли достиг исторического показателя, превысив 140 миллиардов долларов. По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей", – добавил Лавров.Глава МИД РФ подчеркнул, что торгово-экономическое взаимодействие РФ и КНР развивается, несмотря на нестабильную ситуацию в мире.Министр также отметил, что коллективный Запад, пытаясь судорожно сохранить свою гегемонию, использует "самые нечистоплотные методы" в отношении России и Китая, которых он назначил своими главными противниками. Он подчеркнул, что связка Москвы и Пекина является одним из ключевых факторов "формирования более справедливого многополярного мироустройства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, сергей лавров, китай, москва, пекин, мид россии, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022