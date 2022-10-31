Удивительная Грузия: древний город Нокалакеви и горячие источники - фото

Добраться до источников можно по дороге по направлению к Бетлеми. По пути вы встретите место гнездования серой цапли (ориентир на сломанный знак на дороге), поэтому не забудьте взять бинокль. Однако в октябре птицы уже улетают Идём дальше, наслаждаясь живописными видами гор и леса, и сворачиваем на бетонную дорогу рядом с табличкой "Бетлеми"