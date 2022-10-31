Удивительная Грузия: древний город Нокалакеви и горячие источники - фото
С IV века н.э. город становится столицей Эгрисского царства. В греческих источниках Нокалакеви упоминается как Археополис. Есть мнение, что именно сюда прибыли аргонавты за золотым руном
С IV века н.э. город становится столицей Эгрисского царства. В греческих источниках Нокалакеви упоминается как Археополис. Есть мнение, что именно сюда прибыли аргонавты за золотым руном
Чтобы войти в древний город, нужно купить билет, который стоит 10 лари
Чтобы войти в древний город, нужно купить билет, который стоит 10 лари
У крепости три стены, которые строились в разное время. Самая древняя была построена в VI веке
У крепости три стены, которые строились в разное время. Самая древняя была построена в VI веке
Наличие таких стен говорит о том, что город часто подвергался нападениям
Наличие таких стен говорит о том, что город часто подвергался нападениям
На холмах и равнине встречаются руины построек, а вдоль реки Техури видны остатки крепостной стены
На холмах и равнине встречаются руины построек, а вдоль реки Техури видны остатки крепостной стены
Городская стена проходила по вершине холмистого хребта. Гуляя вдоль неё, можно увидеть развалины укреплений, которые защищали жителей
Городская стена проходила по вершине холмистого хребта. Гуляя вдоль неё, можно увидеть развалины укреплений, которые защищали жителей
Если подняться по лестнице на одну из стен крепости, то можно не только полюбоваться красивыми видами окружающей природы, но и рассмотреть, что находится внутри крепости
Если подняться по лестнице на одну из стен крепости, то можно не только полюбоваться красивыми видами окружающей природы, но и рассмотреть, что находится внутри крепости
Особый интерес представляет церковь Сорока Севастийских мучеников. Севастийскими мучениками были 40 каппадокийских христиан, которые служили в армии римского военачальника Агриколы. Отказавшись приносить жертву языческому богу на одном из праздников, они были подвергнуты наказанию
Особый интерес представляет церковь Сорока Севастийских мучеников. Севастийскими мучениками были 40 каппадокийских христиан, которые служили в армии римского военачальника Агриколы. Отказавшись приносить жертву языческому богу на одном из праздников, они были подвергнуты наказанию
Голых воинов-христиан вывели на озеро, покрытое льдом, а на берегу растопили баню, чтобы они могли согреться. Всю ночь христиане стояли и долгое время не замерзали, поэтому язычники перебили им кости и сожгли их
Голых воинов-христиан вывели на озеро, покрытое льдом, а на берегу растопили баню, чтобы они могли согреться. Всю ночь христиане стояли и долгое время не замерзали, поэтому язычники перебили им кости и сожгли их
В западной части Нокалакеви можно увидеть вход в тоннель, который ведёт к реке. Спуск к воде был вырублен прямо в скале
В западной части Нокалакеви можно увидеть вход в тоннель, который ведёт к реке. Спуск к воде был вырублен прямо в скале
На территории крепости есть даже жилой дом
На территории крепости есть даже жилой дом
Сюда лучше ехать на несколько дней. Помимо города-крепости Нокалакеви, можно устроить пикник на реке Техури, остановиться с палатками или же в отеле, и отдохнуть на серных источниках, которые находятся поблизости
Сюда лучше ехать на несколько дней. Помимо города-крепости Нокалакеви, можно устроить пикник на реке Техури, остановиться с палатками или же в отеле, и отдохнуть на серных источниках, которые находятся поблизости
Особый интерес представляет водопад. Горячая вода образует пар, таким образом, сидя близко к водопаду можно попариться как в бане. Хотя из-за горячих брызгов не каждый может на это решиться
Особый интерес представляет водопад. Горячая вода образует пар, таким образом, сидя близко к водопаду можно попариться как в бане. Хотя из-за горячих брызгов не каждый может на это решиться
Серные источники находятся в паре километров от музея-заповедника Нокалакеви. Место пока не окультурено, но людей там бывает достаточно. И, к сожалению, иногда они оставляют после себя мусор и не убирают его
Серные источники находятся в паре километров от музея-заповедника Нокалакеви. Место пока не окультурено, но людей там бывает достаточно. И, к сожалению, иногда они оставляют после себя мусор и не убирают его
На галечной отмели рядом с рекой Техури вполне можно расслабиться в серных бассейнах. Отдыхающие делают их самостоятельно под себя, регулируя температуру оградой из камней: можно поставить их менее плотно со стороны источников и тогда бассейн будет горячее, или же сделать наоборот
На галечной отмели рядом с рекой Техури вполне можно расслабиться в серных бассейнах. Отдыхающие делают их самостоятельно под себя, регулируя температуру оградой из камней: можно поставить их менее плотно со стороны источников и тогда бассейн будет горячее, или же сделать наоборот
Пар от источников виден издалека. На подходе к ним можно заметить будки, из которых выливается очень горячая вода, пахнущая серой. Вода содержит разные минералы, которые кристаллизуются
Пар от источников виден издалека. На подходе к ним можно заметить будки, из которых выливается очень горячая вода, пахнущая серой. Вода содержит разные минералы, которые кристаллизуются
Купаться рядом с будками из-за высокой температуры воды невозможно. Отдыхающие выбирают место неподалеку
Купаться рядом с будками из-за высокой температуры воды невозможно. Отдыхающие выбирают место неподалеку
Добраться до источников можно по дороге по направлению к Бетлеми. По пути вы встретите место гнездования серой цапли (ориентир на сломанный знак на дороге), поэтому не забудьте взять бинокль. Однако в октябре птицы уже улетают Идём дальше, наслаждаясь живописными видами гор и леса, и сворачиваем на бетонную дорогу рядом с табличкой "Бетлеми"
Добраться до источников можно по дороге по направлению к Бетлеми. По пути вы встретите место гнездования серой цапли (ориентир на сломанный знак на дороге), поэтому не забудьте взять бинокль. Однако в октябре птицы уже улетают Идём дальше, наслаждаясь живописными видами гор и леса, и сворачиваем на бетонную дорогу рядом с табличкой "Бетлеми"
Летом люди приезжают сюда толпами, устраивают пикники и ставят палатки. И пускай место почти не оборудовано для отдыха, однако попариться в природной бане и полежать в горячих бассейнах под открытым небом, а потом прыгнуть в холодную реку любят многие
Летом люди приезжают сюда толпами, устраивают пикники и ставят палатки. И пускай место почти не оборудовано для отдыха, однако попариться в природной бане и полежать в горячих бассейнах под открытым небом, а потом прыгнуть в холодную реку любят многие