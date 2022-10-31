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Удивительная Грузия: древний город Нокалакеви и горячие источники - фото
Удивительная Грузия: древний город Нокалакеви и горячие источники - фото
В западной Грузии в Сенакском муниципалитете есть удивительный город-крепость Нокалакеви. Он расположен примерно в 50 километрах от Кутаиси на берегу реки... 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T23:01+0400
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Добраться до Нокалакеви достаточно легко - туда ходят маршрутки, такси и даже можно просто поймать попутку, если нет личного транспорта.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, фотография, мультимедиа, туризм в грузии, туризм, фото

Удивительная Грузия: древний город Нокалакеви и горячие источники - фото

23:01 31.10.2022 (обновлено: 16:06 01.11.2022)
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В западной Грузии в Сенакском муниципалитете есть удивительный город-крепость Нокалакеви. Он расположен примерно в 50 километрах от Кутаиси на берегу реки Техури.
Добраться до Нокалакеви достаточно легко - туда ходят маршрутки, такси и даже можно просто поймать попутку, если нет личного транспорта.
© photo: Sputnik / Stringer

С IV века н.э. город становится столицей Эгрисского царства. В греческих источниках Нокалакеви упоминается как Археополис. Есть мнение, что именно сюда прибыли аргонавты за золотым руном

С IV века н.э. город становится столицей Эгрисского царства. В греческих источниках Нокалакеви упоминается как Археополис. Есть мнение, что именно сюда прибыли аргонавты за золотым руном - Sputnik Грузия
1/20
© photo: Sputnik / Stringer

С IV века н.э. город становится столицей Эгрисского царства. В греческих источниках Нокалакеви упоминается как Археополис. Есть мнение, что именно сюда прибыли аргонавты за золотым руном

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы войти в древний город, нужно купить билет, который стоит 10 лари

Чтобы войти в древний город, нужно купить билет, который стоит 10 лари - Sputnik Грузия
2/20
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы войти в древний город, нужно купить билет, который стоит 10 лари

© photo: Sputnik / Stringer

У крепости три стены, которые строились в разное время. Самая древняя была построена в VI веке

У крепости три стены, которые строились в разное время. Самая древняя была построена в VI веке - Sputnik Грузия
3/20
© photo: Sputnik / Stringer

У крепости три стены, которые строились в разное время. Самая древняя была построена в VI веке

© photo: Sputnik / Stringer

Наличие таких стен говорит о том, что город часто подвергался нападениям

Наличие таких стен говорит о том, что город часто подвергался нападениям - Sputnik Грузия
4/20
© photo: Sputnik / Stringer

Наличие таких стен говорит о том, что город часто подвергался нападениям

© photo: Sputnik / Stringer

На холмах и равнине встречаются руины построек, а вдоль реки Техури видны остатки крепостной стены

На холмах и равнине встречаются руины построек, а вдоль реки Техури видны остатки крепостной стены - Sputnik Грузия
5/20
© photo: Sputnik / Stringer

На холмах и равнине встречаются руины построек, а вдоль реки Техури видны остатки крепостной стены

© photo: Sputnik / Stringer

Городская стена проходила по вершине холмистого хребта. Гуляя вдоль неё, можно увидеть развалины укреплений, которые защищали жителей

Городская стена проходила по вершине холмистого хребта. Гуляя вдоль неё, можно увидеть развалины укреплений, которые защищали жителей - Sputnik Грузия
6/20
© photo: Sputnik / Stringer

Городская стена проходила по вершине холмистого хребта. Гуляя вдоль неё, можно увидеть развалины укреплений, которые защищали жителей

© photo: Sputnik / Stringer

Если подняться по лестнице на одну из стен крепости, то можно не только полюбоваться красивыми видами окружающей природы, но и рассмотреть, что находится внутри крепости

Если подняться по лестнице на одну из стен крепости, то можно не только полюбоваться красивыми видами окружающей природы, но и рассмотреть, что находится внутри крепости - Sputnik Грузия
7/20
© photo: Sputnik / Stringer

Если подняться по лестнице на одну из стен крепости, то можно не только полюбоваться красивыми видами окружающей природы, но и рассмотреть, что находится внутри крепости

© photo: Sputnik / Stringer

Особый интерес представляет церковь Сорока Севастийских мучеников. Севастийскими мучениками были 40 каппадокийских христиан, которые служили в армии римского военачальника Агриколы. Отказавшись приносить жертву языческому богу на одном из праздников, они были подвергнуты наказанию

Особый интерес представляет церковь Сорока Севастийских мучеников. Севастийскими мучениками были 40 каппадокийских христиан, которые служили в армии римского военачальника Агриколы. Отказавшись приносить жертву языческому богу на одном из праздников, они были подвергнуты наказанию - Sputnik Грузия
8/20
© photo: Sputnik / Stringer

Особый интерес представляет церковь Сорока Севастийских мучеников. Севастийскими мучениками были 40 каппадокийских христиан, которые служили в армии римского военачальника Агриколы. Отказавшись приносить жертву языческому богу на одном из праздников, они были подвергнуты наказанию

© photo: Sputnik / Stringer

Голых воинов-христиан вывели на озеро, покрытое льдом, а на берегу растопили баню, чтобы они могли согреться. Всю ночь христиане стояли и долгое время не замерзали, поэтому язычники перебили им кости и сожгли их

Голых воинов-христиан вывели на озеро, покрытое льдом, а на берегу растопили баню, чтобы они могли согреться. Всю ночь христиане стояли и долгое время не замерзали, поэтому язычники перебили им кости и сожгли их - Sputnik Грузия
9/20
© photo: Sputnik / Stringer

Голых воинов-христиан вывели на озеро, покрытое льдом, а на берегу растопили баню, чтобы они могли согреться. Всю ночь христиане стояли и долгое время не замерзали, поэтому язычники перебили им кости и сожгли их

© photo: Sputnik / Stringer

В западной части Нокалакеви можно увидеть вход в тоннель, который ведёт к реке. Спуск к воде был вырублен прямо в скале

В западной части Нокалакеви можно увидеть вход в тоннель, который ведёт к реке. Спуск к воде был вырублен прямо в скале - Sputnik Грузия
10/20
© photo: Sputnik / Stringer

В западной части Нокалакеви можно увидеть вход в тоннель, который ведёт к реке. Спуск к воде был вырублен прямо в скале

© photo: Sputnik / Stringer

На территории крепости есть даже жилой дом

На территории крепости есть даже жилой дом - Sputnik Грузия
11/20
© photo: Sputnik / Stringer

На территории крепости есть даже жилой дом

© photo: Sputnik / Stringer

Сюда лучше ехать на несколько дней. Помимо города-крепости Нокалакеви, можно устроить пикник на реке Техури, остановиться с палатками или же в отеле, и отдохнуть на серных источниках, которые находятся поблизости

Сюда лучше ехать на несколько дней. Помимо города-крепости Нокалакеви, можно устроить пикник на реке Техури, остановиться с палатками или же в отеле, и отдохнуть на серных источниках, которые находятся поблизости - Sputnik Грузия
12/20
© photo: Sputnik / Stringer

Сюда лучше ехать на несколько дней. Помимо города-крепости Нокалакеви, можно устроить пикник на реке Техури, остановиться с палатками или же в отеле, и отдохнуть на серных источниках, которые находятся поблизости

© photo: Sputnik / Stringer

Особый интерес представляет водопад. Горячая вода образует пар, таким образом, сидя близко к водопаду можно попариться как в бане. Хотя из-за горячих брызгов не каждый может на это решиться

Особый интерес представляет водопад. Горячая вода образует пар, таким образом, сидя близко к водопаду можно попариться как в бане. Хотя из-за горячих брызгов не каждый может на это решиться - Sputnik Грузия
13/20
© photo: Sputnik / Stringer

Особый интерес представляет водопад. Горячая вода образует пар, таким образом, сидя близко к водопаду можно попариться как в бане. Хотя из-за горячих брызгов не каждый может на это решиться

© photo: Sputnik / Stringer

Серные источники находятся в паре километров от музея-заповедника Нокалакеви. Место пока не окультурено, но людей там бывает достаточно. И, к сожалению, иногда они оставляют после себя мусор и не убирают его

Серные источники находятся в паре километров от музея-заповедника Нокалакеви. Место пока не окультурено, но людей там бывает достаточно. И, к сожалению, иногда они оставляют после себя мусор и не убирают его - Sputnik Грузия
14/20
© photo: Sputnik / Stringer

Серные источники находятся в паре километров от музея-заповедника Нокалакеви. Место пока не окультурено, но людей там бывает достаточно. И, к сожалению, иногда они оставляют после себя мусор и не убирают его

© photo: Sputnik / Stringer

На галечной отмели рядом с рекой Техури вполне можно расслабиться в серных бассейнах. Отдыхающие делают их самостоятельно под себя, регулируя температуру оградой из камней: можно поставить их менее плотно со стороны источников и тогда бассейн будет горячее, или же сделать наоборот

На галечной отмели рядом с рекой Техури вполне можно расслабиться в серных бассейнах. Отдыхающие делают их самостоятельно под себя, регулируя температуру оградой из камней: можно поставить их менее плотно со стороны источников и тогда бассейн будет горячее, или же сделать наоборот - Sputnik Грузия
15/20
© photo: Sputnik / Stringer

На галечной отмели рядом с рекой Техури вполне можно расслабиться в серных бассейнах. Отдыхающие делают их самостоятельно под себя, регулируя температуру оградой из камней: можно поставить их менее плотно со стороны источников и тогда бассейн будет горячее, или же сделать наоборот

© photo: Sputnik / Stringer

Пар от источников виден издалека. На подходе к ним можно заметить будки, из которых выливается очень горячая вода, пахнущая серой. Вода содержит разные минералы, которые кристаллизуются

Пар от источников виден издалека. На подходе к ним можно заметить будки, из которых выливается очень горячая вода, пахнущая серой. Вода содержит разные минералы, которые кристаллизуются - Sputnik Грузия
16/20
© photo: Sputnik / Stringer

Пар от источников виден издалека. На подходе к ним можно заметить будки, из которых выливается очень горячая вода, пахнущая серой. Вода содержит разные минералы, которые кристаллизуются

© photo: Sputnik / Stringer

Купаться рядом с будками из-за высокой температуры воды невозможно. Отдыхающие выбирают место неподалеку

Купаться рядом с будками из-за высокой температуры воды невозможно. Отдыхающие выбирают место неподалеку - Sputnik Грузия
17/20
© photo: Sputnik / Stringer

Купаться рядом с будками из-за высокой температуры воды невозможно. Отдыхающие выбирают место неподалеку

© photo: Sputnik / Stringer

Добраться до источников можно по дороге по направлению к Бетлеми. По пути вы встретите место гнездования серой цапли (ориентир на сломанный знак на дороге), поэтому не забудьте взять бинокль. Однако в октябре птицы уже улетают Идём дальше, наслаждаясь живописными видами гор и леса, и сворачиваем на бетонную дорогу рядом с табличкой "Бетлеми"

Добраться до источников можно по дороге по направлению к Бетлеми. По пути вы встретите место гнездования серой цапли (ориентир на сломанный знак на дороге), поэтому не забудьте взять бинокль. Однако в октябре птицы уже улетают Идём дальше, наслаждаясь живописными видами гор и леса, и сворачиваем на бетонную дорогу рядом с табличкой &quot;Бетлеми&quot; - Sputnik Грузия
18/20
© photo: Sputnik / Stringer

Добраться до источников можно по дороге по направлению к Бетлеми. По пути вы встретите место гнездования серой цапли (ориентир на сломанный знак на дороге), поэтому не забудьте взять бинокль. Однако в октябре птицы уже улетают Идём дальше, наслаждаясь живописными видами гор и леса, и сворачиваем на бетонную дорогу рядом с табличкой "Бетлеми"

© photo: Sputnik / StringerГорячие источники Нокалакеви
Горячие источники Нокалакеви - Sputnik Грузия
19/20
© photo: Sputnik / Stringer
Горячие источники Нокалакеви
© photo: Sputnik / Stringer

Летом люди приезжают сюда толпами, устраивают пикники и ставят палатки. И пускай место почти не оборудовано для отдыха, однако попариться в природной бане и полежать в горячих бассейнах под открытым небом, а потом прыгнуть в холодную реку любят многие

Летом люди приезжают сюда толпами, устраивают пикники и ставят палатки. И пускай место почти не оборудовано для отдыха, однако попариться в природной бане и полежать в горячих бассейнах под открытым небом, а потом прыгнуть в холодную реку любят многие - Sputnik Грузия
20/20
© photo: Sputnik / Stringer

Летом люди приезжают сюда толпами, устраивают пикники и ставят палатки. И пускай место почти не оборудовано для отдыха, однако попариться в природной бане и полежать в горячих бассейнах под открытым небом, а потом прыгнуть в холодную реку любят многие

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