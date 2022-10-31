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В Грузии беспрецедентный экономический рост – премьер

В Грузии беспрецедентный экономический рост – премьер

К концу 2022 года в Грузии ожидается двухзначный экономический рост, прогнозирует премьер 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Экономика Грузии за девять месяцев 2022 года выросла на 10,2%, что является беспрецедентным показателем во всей Европе, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Глава грузинского правительства также отметил, что экспорт страны вырос на 40%, и за 9 месяцев рост составил 37,4%. А доходы от экспорта составили 4 миллиарда долларов."Туризм восстанавливается быстрыми темпами. Если мы сравним 2019 год, то в нынешнем году туризм восстановлен на 97,5%. Доходы от этого составили 2,5 миллиарда долларов США", – сказал премьер.Как отметил глава грузинского правительства, подобный высокий экономический рост сохранится до конца года, и к концу года ожидается двухзначный экономический рост.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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