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В Грузии беспрецедентный экономический рост – премьер
В Грузии беспрецедентный экономический рост – премьер
К концу 2022 года в Грузии ожидается двухзначный экономический рост, прогнозирует премьер 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T13:52+0400
2022-10-31T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Экономика Грузии за девять месяцев 2022 года выросла на 10,2%, что является беспрецедентным показателем во всей Европе, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Глава грузинского правительства также отметил, что экспорт страны вырос на 40%, и за 9 месяцев рост составил 37,4%. А доходы от экспорта составили 4 миллиарда долларов."Туризм восстанавливается быстрыми темпами. Если мы сравним 2019 год, то в нынешнем году туризм восстановлен на 97,5%. Доходы от этого составили 2,5 миллиарда долларов США", – сказал премьер.Как отметил глава грузинского правительства, подобный высокий экономический рост сохранится до конца года, и к концу года ожидается двухзначный экономический рост.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, европа
В Грузии беспрецедентный экономический рост – премьер
13:52 31.10.2022 (обновлено: 13:57 31.10.2022)
К концу 2022 года в Грузии ожидается двухзначный экономический рост, прогнозирует премьер
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Экономика Грузии за девять месяцев 2022 года выросла на 10,2%, что является беспрецедентным показателем во всей Европе, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
"Я хочу коснуться экономического роста. Как вам известно, на фоне текущих геополитических вызовов и напряжения мы сохраняем высокий экономический рост. За 9 месяцев в Грузии экономический рост в 10,2%. Это беспрецедентно по всей Европе", – заявил Гарибашвили.
Глава грузинского правительства также отметил, что экспорт страны вырос на 40%, и за 9 месяцев рост составил 37,4%. А доходы от экспорта составили 4 миллиарда долларов.
"Туризм восстанавливается быстрыми темпами. Если мы сравним 2019 год, то в нынешнем году туризм восстановлен на 97,5%. Доходы от этого составили 2,5 миллиарда долларов США", – сказал премьер.
Как отметил глава грузинского правительства, подобный высокий экономический рост сохранится до конца года, и к концу года ожидается двухзначный экономический рост.