https://sputnik-georgia.ru/20221031/v-gruzii-rasshiryayut-polnomochiya-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhby-271759009.html

В Грузии расширяют полномочия Специальной следственной службы

В Грузии расширяют полномочия Специальной следственной службы

Специальная следственная служба занимается делами, связанными с нарушением прав человека 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T09:01+0400

2022-10-31T09:01+0400

2022-10-31T09:01+0400

грузия

новости

политика

специальная следственная служба

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270138354_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_08297d87b133ef992f526c2ff19efef8.jpg

ТБИЛИСИИ, 31 окт – Sputnik. Комитеты парламента Грузии рассматривают поправки, предполагающие расширение списка дел, которые будет расследовать Специальная следственная служба.Специальная следственная служба занимается делами, связанными с нарушением прав человека. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ Грузии.Согласно проекту, Специальная следственная служба будет расследовать дела по статьям "Умышленно незаконное задержание или арест", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Превышение служебных полномочий", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств по уголовному делу".При этом в законопроекте указано, что речь идет о делах, возбужденных после 28 февраля 2022 года.Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, специальная следственная служба, сгб