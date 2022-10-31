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В Грузии расширяют полномочия Специальной следственной службы
В Грузии расширяют полномочия Специальной следственной службы
Специальная следственная служба занимается делами, связанными с нарушением прав человека 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T09:01+0400
2022-10-31T09:01+0400
2022-10-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИИ, 31 окт – Sputnik. Комитеты парламента Грузии рассматривают поправки, предполагающие расширение списка дел, которые будет расследовать Специальная следственная служба.Специальная следственная служба занимается делами, связанными с нарушением прав человека. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ Грузии.Согласно проекту, Специальная следственная служба будет расследовать дела по статьям "Умышленно незаконное задержание или арест", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Превышение служебных полномочий", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств по уголовному делу".При этом в законопроекте указано, что речь идет о делах, возбужденных после 28 февраля 2022 года.Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, специальная следственная служба, сгб
грузия, новости, политика, специальная следственная служба, сгб
В Грузии расширяют полномочия Специальной следственной службы
Специальная следственная служба занимается делами, связанными с нарушением прав человека
ТБИЛИСИИ, 31 окт – Sputnik. Комитеты парламента Грузии рассматривают поправки, предполагающие расширение списка дел, которые будет расследовать Специальная следственная служба.
Специальная следственная служба занимается делами, связанными с нарушением прав человека. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ Грузии.
Согласно проекту, Специальная следственная служба будет расследовать дела по статьям "Умышленно незаконное задержание или арест", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Превышение служебных полномочий", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств по уголовному делу".
При этом в законопроекте указано, что речь идет о делах, возбужденных после 28 февраля 2022 года.
Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.