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https://sputnik-georgia.ru/20221031/v-kutaisskom-aeroportu-vozobnovilis-polety-271794051.html
В Кутаисском аэропорту возобновились полеты
В Кутаисском аэропорту возобновились полеты
В понедельник в аэропорту Кутаиси был выполнен рейс из Афин, а из Кутаиси – в Ларнаку 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Полеты в Международном аэропорту Кутаиси имени Давида Агмашенебели возобновились после завершения плановой реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.Первый рейс был выполнен ночью из Минска, который привез в Грузию 80 пассажиров. Из Кутаиси накануне отправились 92 пассажира. 31 октября был выполнен рейс из Афин, а из Кутаиси – в Ларнаку.Реконструкция взлетно-посадочной полосы завершилась накануне. Восстановлены поврежденные места асфальтобетонного покрытия и плиток. Посередине взлетно-посадочной линии в два слоя проведен 80-миллиметровый асфальтобетонный покров. На центральном участке взлетно-посадочной полосы проведен 50-миллиметровый асфальтобетонный покров.Маркировка взлетно-посадочной полосы завершилась 30 октября, следовательно, аэропорт смог возобновить полеты.На осуществление данного проекта было выделено восемь миллионов лари (2,8 миллиона долларов). Средства были выделены из бюджета Объединения аэропортов Грузии.В период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Кутаиси полеты в течение трех недель осуществлялись из тбилисского международного аэропорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, тбилиси, экономика, кутаисский международный аэропорт
новости, тбилиси, экономика, кутаисский международный аэропорт

В Кутаисском аэропорту возобновились полеты

15:35 31.10.2022
© photo: Sputnik / StringerКутаисский международный аэропорт
Кутаисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В понедельник в аэропорту Кутаиси был выполнен рейс из Афин, а из Кутаиси – в Ларнаку
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Полеты в Международном аэропорту Кутаиси имени Давида Агмашенебели возобновились после завершения плановой реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
Первый рейс был выполнен ночью из Минска, который привез в Грузию 80 пассажиров. Из Кутаиси накануне отправились 92 пассажира. 31 октября был выполнен рейс из Афин, а из Кутаиси – в Ларнаку.
Реконструкция взлетно-посадочной полосы завершилась накануне. Восстановлены поврежденные места асфальтобетонного покрытия и плиток. Посередине взлетно-посадочной линии в два слоя проведен 80-миллиметровый асфальтобетонный покров. На центральном участке взлетно-посадочной полосы проведен 50-миллиметровый асфальтобетонный покров.
Маркировка взлетно-посадочной полосы завершилась 30 октября, следовательно, аэропорт смог возобновить полеты.
На осуществление данного проекта было выделено восемь миллионов лари (2,8 миллиона долларов). Средства были выделены из бюджета Объединения аэропортов Грузии.
В период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Кутаиси полеты в течение трех недель осуществлялись из тбилисского международного аэропорта.
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