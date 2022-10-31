https://sputnik-georgia.ru/20221031/v-kutaisskom-aeroportu-vozobnovilis-polety-271794051.html

В Кутаисском аэропорту возобновились полеты

В Кутаисском аэропорту возобновились полеты

В понедельник в аэропорту Кутаиси был выполнен рейс из Афин, а из Кутаиси – в Ларнаку 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T15:35+0400

2022-10-31T15:35+0400

2022-10-31T15:35+0400

новости

тбилиси

экономика

кутаисский международный аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24148/67/241486714_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bbf73f9c2c89782e3b01a2fc3cba9b8b.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Полеты в Международном аэропорту Кутаиси имени Давида Агмашенебели возобновились после завершения плановой реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.Первый рейс был выполнен ночью из Минска, который привез в Грузию 80 пассажиров. Из Кутаиси накануне отправились 92 пассажира. 31 октября был выполнен рейс из Афин, а из Кутаиси – в Ларнаку.Реконструкция взлетно-посадочной полосы завершилась накануне. Восстановлены поврежденные места асфальтобетонного покрытия и плиток. Посередине взлетно-посадочной линии в два слоя проведен 80-миллиметровый асфальтобетонный покров. На центральном участке взлетно-посадочной полосы проведен 50-миллиметровый асфальтобетонный покров.Маркировка взлетно-посадочной полосы завершилась 30 октября, следовательно, аэропорт смог возобновить полеты.На осуществление данного проекта было выделено восемь миллионов лари (2,8 миллиона долларов). Средства были выделены из бюджета Объединения аэропортов Грузии.В период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Кутаиси полеты в течение трех недель осуществлялись из тбилисского международного аэропорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, тбилиси, экономика, кутаисский международный аэропорт