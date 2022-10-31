https://sputnik-georgia.ru/20221031/volk-napal-na-pensionerku-v-rustavi-271783288.html

Волк напал на пенсионерку в Рустави

Волк напал на пенсионерку в Рустави

У женщины есть раны на теле, однако ее жизни не угрожает опасность 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Волк напал на 77-летнюю женщину в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел у церкви, расположенной на кладбище.Пострадавшую пенсионерку доставили в местную центральную больницу. У женщины есть раны на теле, однако ее жизни не угрожает опасность.По распространившейся информации, полицейские убили волка.На место происшествия приехали представители Службы мониторинга за животными и экипажи скорой медицинской помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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