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Волк напал на пенсионерку в Рустави
Волк напал на пенсионерку в Рустави
У женщины есть раны на теле, однако ее жизни не угрожает опасность 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T10:46+0400
2022-10-31T10:46+0400
2022-10-31T10:46+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Волк напал на 77-летнюю женщину в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел у церкви, расположенной на кладбище.Пострадавшую пенсионерку доставили в местную центральную больницу. У женщины есть раны на теле, однако ее жизни не угрожает опасность.По распространившейся информации, полицейские убили волка.На место происшествия приехали представители Службы мониторинга за животными и экипажи скорой медицинской помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, рустави
происшествия, грузия, новости, тбилиси, рустави
Волк напал на пенсионерку в Рустави
У женщины есть раны на теле, однако ее жизни не угрожает опасность
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik.
Волк напал на 77-летнюю женщину в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Случай произошел у церкви, расположенной на кладбище.
Пострадавшую пенсионерку доставили в местную центральную больницу. У женщины есть раны на теле, однако ее жизни не угрожает опасность.
По распространившейся информации, полицейские убили волка.
На место происшествия приехали представители Службы мониторинга за животными и экипажи скорой медицинской помощи.