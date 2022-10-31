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Впервые в истории! Грузинские автогонщики завоевали бронзу на автогонках в Марселе
Впервые в истории! Грузинские автогонщики завоевали бронзу на автогонках в Марселе
В автослаломе приняли участие вице-президент Федерации автоспорта Грузии Мевлуд Меладзе и "Мисс Грузия 2003", модель Ирина Онашвили 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T12:12+0400
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2022-10-31T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинские автогонщики Мевлуд Меладзе и Ирина Онашвили завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по автоспорту на трассе Формулы-1 имени Поля Рикара в Марселе, о победе в социальной сети сообщили автогонщики.В автослаломе приняли участие вице-президент Федерации автоспорта Грузии Мевлуд Меладзе и "Мисс Грузия 2003", модель Ирина Онашвили. Это самый большой успех в истории грузинского автоспорта: эта бронза стала первой медалью чемпионата мира для грузинских автогонщиков.Мевлуд Меладзе начал гоночную карьеру в 2001 году. Пока он не получал лицензию профессионального гонщика, на протяжении двух лет выходил среди любителей. Первую победу Меладзе заполучил в 2002 году в классе "Туринг-лайт".Чемпионат мира по автоспорту проводится Международной автомобильной федерацией (FIA) на трассе Формулы-1 имени Поля Рикара. FIA Motorsport Games – это мультиспортивные соревнования по автоспорту, проводимые странами под управлением Международной автомобильной федерации. Первое мероприятие состоялось в Италии в 2019 году и его выиграла Россия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, мевлуд меладзе, италия
спорт, грузия, новости, мевлуд меладзе, италия
Впервые в истории! Грузинские автогонщики завоевали бронзу на автогонках в Марселе
В автослаломе приняли участие вице-президент Федерации автоспорта Грузии Мевлуд Меладзе и "Мисс Грузия 2003", модель Ирина Онашвили
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинские автогонщики Мевлуд Меладзе и Ирина Онашвили завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по автоспорту на трассе Формулы-1 имени Поля Рикара в Марселе, о победе в социальной сети сообщили автогонщики.
В автослаломе приняли участие вице-президент Федерации автоспорта Грузии Мевлуд Меладзе и "Мисс Грузия 2003", модель Ирина Онашвили. Это самый большой успех в истории грузинского автоспорта: эта бронза стала первой медалью чемпионата мира для грузинских автогонщиков.
"Женщины, дорога открыта – все получится. Как можно больше женщин в автоспорте!
P. S. И, пожалуйста, не приклеивайте больше эту наклейку с туфлями на каблуках на машину", – написала Онашвили в социальной сети.
Мевлуд Меладзе начал гоночную карьеру в 2001 году. Пока он не получал лицензию профессионального гонщика, на протяжении двух лет выходил среди любителей. Первую победу Меладзе заполучил в 2002 году в классе "Туринг-лайт".
Чемпионат мира по автоспорту проводится Международной автомобильной федерацией (FIA) на трассе Формулы-1 имени Поля Рикара. FIA Motorsport Games – это мультиспортивные соревнования по автоспорту, проводимые странами под управлением Международной автомобильной федерации. Первое мероприятие состоялось в Италии в 2019 году и его выиграла Россия.