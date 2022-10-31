https://sputnik-georgia.ru/20221031/zakon-o-deoligarkhizatsii-ne-kosnetsya-ivanishvili---deputat-271784623.html

Закон о деолигархизации не коснется Иванишвили - депутат

Закон о деолигархизации не коснется Иванишвили - депутат

Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T11:36+0400

2022-10-31T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе исключил, чтобы закон о деолигархизации распространился персонально на основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и экс-премьера Грузии Бидзине Иванишвили, заявилДеолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующий законопроект уже подготовлен и инициирован в парламенте. Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – Бидзину Иванишвили.При этом депутат назвал ошибкой упоминание Иванишвили олигархом в резолюции Европарламента."Если какой-то европарламентарий высказывает неверное мнение, то я не думаю, что это следует считать бесспорной истиной, только потому что этого говорит европарламентарий. Мы можем проанализировать это по содержанию и выяснить, что нет никакой причины для заявления о том, что Бидзина Иванишвили - олигарх", – отметил он.Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Европейскому Совету было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Представители власти не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергают вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.Между тем, в "Грузинской мечте" называют олигархами многих оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону именно эти люди считаются олигархами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, мамука хазарадзе, грузинская мечта