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Чрезвычайная ситуация международного значения - ВОЗ об оспе обезьян
Чрезвычайная ситуация международного значения - ВОЗ об оспе обезьян
Вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия, считают в ВОЗ 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T19:11+0400
2022-11-01T19:11+0400
2022-11-01T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения."Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие (вспышка оспы обезьян – ред.) продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета.Российские специалисты разработали современную вакцину против оспы обезьян >>Как уточняется, вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, оспа обезьян
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, оспа обезьян
Чрезвычайная ситуация международного значения - ВОЗ об оспе обезьян
19:11 01.11.2022 (обновлено: 19:16 01.11.2022)
Вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия, считают в ВОЗ
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
"Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие (вспышка оспы обезьян – ред.) продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета.
Как уточняется, вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.