https://sputnik-georgia.ru/20221101/chrezvychaynaya-situatsiya-mezhdunarodnogo-znacheniya---voz-ob-ospe-obezyan-271848811.html

Чрезвычайная ситуация международного значения - ВОЗ об оспе обезьян

Чрезвычайная ситуация международного значения - ВОЗ об оспе обезьян

Вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия, считают в ВОЗ 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T19:11+0400

2022-11-01T19:11+0400

2022-11-01T19:16+0400

в мире

новости

общество

всемирная организация здравоохранения

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/03/249345642_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_c5fbd46500e3cc401926f0d6d682dfc1.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения."Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие (вспышка оспы обезьян – ред.) продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета.Российские специалисты разработали современную вакцину против оспы обезьян >>Как уточняется, вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, оспа обезьян