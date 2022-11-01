https://sputnik-georgia.ru/20221101/dozhd-sneg-i-silnyy-veter--pogoda-v-gruzii-rezko-ukhudshitsya-271834188.html
Дождь, снег и сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится
Дождь, снег и сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать наводнения, предупреждают синоптики 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T13:03+0400
2022-11-01T13:03+0400
2022-11-01T13:07+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23855/36/238553635_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_940c4dd8cff9dc53decc1d3106cea098.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о резком ухудшении погоды на территории Грузии с 1 ноября.По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии ожидается дождь, в некоторых районах сильный. Ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду. В высокогорных регионах выпадет снег.Шторм на черноморском побережье составит 3-4 балла.Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках Грузии, паводки на маленьких реках, а в горных зонах зарождение и активизацию оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23855/36/238553635_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_12e480ebe24f2aeeb30b22fe29ce38ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, западная грузия
погода, грузия, новости, западная грузия
Дождь, снег и сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится
13:03 01.11.2022 (обновлено: 13:07 01.11.2022)
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать наводнения, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о резком ухудшении погоды на территории Грузии с 1 ноября.
По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии ожидается дождь, в некоторых районах сильный. Ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду. В высокогорных регионах выпадет снег.
Шторм на черноморском побережье составит 3-4 балла.
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках Грузии, паводки на маленьких реках, а в горных зонах зарождение и активизацию оползневых процессов.