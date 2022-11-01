https://sputnik-georgia.ru/20221101/dozhd-sneg-i-silnyy-veter--pogoda-v-gruzii-rezko-ukhudshitsya-271834188.html

Дождь, снег и сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится

Дождь, снег и сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится

Ожидаемые обильные осадки могут вызвать наводнения, предупреждают синоптики 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о резком ухудшении погоды на территории Грузии с 1 ноября.По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии ожидается дождь, в некоторых районах сильный. Ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду. В высокогорных регионах выпадет снег.Шторм на черноморском побережье составит 3-4 балла.Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках Грузии, паводки на маленьких реках, а в горных зонах зарождение и активизацию оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

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погода, грузия, новости, западная грузия