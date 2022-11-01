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Когда откроется станция метро "Гоциридзе"? Ответ мэра Тбилиси
Когда откроется станция метро "Гоциридзе"? Ответ мэра Тбилиси
Главе грузинской столицы пришлось отвечать на обвинения в коррупции 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T15:22+0400
2022-11-01T15:22+0400
2022-11-01T15:38+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Станция метро "Гоциридзе" будет открыта для пассажиров сразу же после завершения процесса приема в эксплуатацию, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа, однако эта дата была перенесена. В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново.Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули после детального изучения объекта пришло к выводу, что реабилитация станции представляет собой угрозу.Ранее Парулава заявил, что затянувшийся процесс открытия станции метро "Гоциридзе" указывает на коррупцию и безответственность в столичном муниципалитете. По его словам, соглашение на реконструкцию станции метро "Гоциридзе" было оформлено в прошлом году с компанией "Мамисон" и работы должны были завершится за семь месяцев, однако граждане до сих пор не могут воспользоваться этой станцией метрополитена.Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" – единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен
Когда откроется станция метро "Гоциридзе"? Ответ мэра Тбилиси
15:22 01.11.2022 (обновлено: 15:38 01.11.2022)
Главе грузинской столицы пришлось отвечать на обвинения в коррупции
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Станция метро "Гоциридзе" будет открыта для пассажиров сразу же после завершения процесса приема в эксплуатацию, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа, однако эта дата была перенесена. В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново.
Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули после детального изучения объекта пришло к выводу, что реабилитация станции представляет собой угрозу.
"Что касается метро "Гоциридзе", работы завершены и идет процесс ее приема в эксплуатацию. Как только процесс приема в эксплуатацию завершится, она сразу откроется", – заявил Каладзе в ответ на обвинения исполнительного директора Антикоррупционного движения Лаши Парулава.
Ранее Парулава заявил, что затянувшийся процесс открытия станции метро "Гоциридзе" указывает на коррупцию и безответственность в столичном муниципалитете. По его словам, соглашение на реконструкцию станции метро "Гоциридзе" было оформлено в прошлом году с компанией "Мамисон" и работы должны были завершится за семь месяцев, однако граждане до сих пор не могут воспользоваться этой станцией метрополитена.
Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" – единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.
Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.