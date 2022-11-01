https://sputnik-georgia.ru/20221101/kozin-zachem-amerikantsy-perevozyat-v-evropu-termoyadernye-bomby-271830004.html

Козин: зачем американцы перевозят в Европу термоядерные бомбы?

Козин: зачем американцы перевозят в Европу термоядерные бомбы?

Учения стратегических ядерных сил России показательны, ведь была проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара именно в ответ на ядерный удар... 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T11:49+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Об этих учениях, а также о ядерных учениях НАТО и опыте урегулирования Карибского кризиса 60 лет назад смотрите подробнее в нашем видео.

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