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Мандат воинского контингента Турции в Азербайджане продлен на год
Мандат воинского контингента Турции в Азербайджане продлен на год
Турецко-российский совместный мониторинговый центр был открыт в Агдамском районе в январе 2021 года 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила продление на один год мандата турецкого воинского контингента Совместного турецко-российского мониторингового центра в Азербайджане.Соответствующий президентский указ был принят Генеральной ассамблеей законодательного органа. Все представленные в парламенте политические силы, кроме Демократической партии народов (HDP), проголосовали "за" по данному указу.Согласно 92-й статье Rонституции Турции, срок действия мандата воинского контингента за рубежом составляет один год. Решение о его продлении принимает парламент.Напомним, что 30 января 2021 года состоялась церемония открытия Турецко-российского совместного мониторингового центра, построенного в Агдамском районе.Основная цель центра – осуществлять контроль за выполнением пунктов трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, и достигнутых договоренностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, турция, азербайджан
в мире, новости, политика, турция, азербайджан
Мандат воинского контингента Турции в Азербайджане продлен на год
22:20 01.11.2022 (обновлено: 22:45 01.11.2022)
Турецко-российский совместный мониторинговый центр был открыт в Агдамском районе в январе 2021 года
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила продление на один год мандата турецкого воинского контингента Совместного турецко-российского мониторингового центра в Азербайджане.
Соответствующий президентский указ был принят Генеральной ассамблеей законодательного органа. Все представленные в парламенте политические силы, кроме Демократической партии народов (HDP), проголосовали "за" по данному указу.
Согласно 92-й статье Rонституции Турции, срок действия мандата воинского контингента за рубежом составляет один год. Решение о его продлении принимает парламент.
Напомним, что 30 января 2021 года состоялась церемония открытия Турецко-российского совместного мониторингового центра, построенного в Агдамском районе.
Основная цель центра – осуществлять контроль за выполнением пунктов трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, и достигнутых договоренностей.