https://sputnik-georgia.ru/20221101/natskomissiya-po-energetiki-i-assotsiatsiya-kiberbezopasnosti-gruzii-podpichsali-memorandum-271848289.html
Нацкомиссия по энергетике и Ассоциация кибербезопасности Грузии подписали меморандум
Нацкомиссия по энергетике и Ассоциация кибербезопасности Грузии подписали меморандум
Программа качества обслуживания разработана GNERC, с ее помощью в режиме реального времени отслеживаются отношения между компанией и потребителем 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T18:46+0400
2022-11-01T18:46+0400
2022-11-01T19:20+0400
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экономика
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) и Национальная ассоциация кибербезопасности подписали меморандум о сотрудничестве.Цель меморандума - повышение осведомленности в направлении кибербезопасности, совместная организация информационных встреч, обучения и тренингов по вопросам кибербезопасности, укрепление возможностей устойчивости кибербезопасности и информационного общества.Документ подписали член GNERC Георгий Пангани и председатель Национальной ассоциации кибербезопасности Николоз Гагнидзе.Борьба с хакерами: в Грузии стартовал первый форум по кибербезопасности >>Пангани отметил программу качества обслуживания, разработанную сотрудниками GNERC, с помощью которой в режиме реального времени отслеживаются отношения между компанией и потребителем.По словам Пангани, совместно с ассоциацией GNERC планирует реализовать ряд важных учебных проектов, целью которых будет повышение информационного уровня целевых групп, а также внедрение инновационных проектов в направлении цифровых услуг в секторах энергетики и водоснабжения.Стороны будут сотрудничать в процессе разработки коммуникационной стратегии кибербезопасности и соответствующего плана действий, а также обеспечат проведение совместных исследований, связанных с вопросами кибербезопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, экономика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Нацкомиссия по энергетике и Ассоциация кибербезопасности Грузии подписали меморандум
18:46 01.11.2022 (обновлено: 19:20 01.11.2022)
Программа качества обслуживания разработана GNERC, с ее помощью в режиме реального времени отслеживаются отношения между компанией и потребителем
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) и Национальная ассоциация кибербезопасности подписали меморандум о сотрудничестве.
Цель меморандума - повышение осведомленности в направлении кибербезопасности, совместная организация информационных встреч, обучения и тренингов по вопросам кибербезопасности, укрепление возможностей устойчивости кибербезопасности и информационного общества.
Документ подписали член GNERC Георгий Пангани и председатель Национальной ассоциации кибербезопасности Николоз Гагнидзе.
Пангани отметил программу качества обслуживания, разработанную сотрудниками GNERC, с помощью которой в режиме реального времени отслеживаются отношения между компанией и потребителем.
"Тесное сотрудничество с Национальной ассоциацией кибербезопасности обеспечивает еще большую активизацию вопроса в секторах, регулируемых GNERC", - сказали Пангани.
По словам Пангани, совместно с ассоциацией GNERC планирует реализовать ряд важных учебных проектов, целью которых будет повышение информационного уровня целевых групп, а также внедрение инновационных проектов в направлении цифровых услуг в секторах энергетики и водоснабжения.
Стороны будут сотрудничать в процессе разработки коммуникационной стратегии кибербезопасности и соответствующего плана действий, а также обеспечат проведение совместных исследований, связанных с вопросами кибербезопасности.