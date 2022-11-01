https://sputnik-georgia.ru/20221101/natskomissiya-po-energetiki-i-assotsiatsiya-kiberbezopasnosti-gruzii-podpichsali-memorandum-271848289.html

Нацкомиссия по энергетике и Ассоциация кибербезопасности Грузии подписали меморандум

Нацкомиссия по энергетике и Ассоциация кибербезопасности Грузии подписали меморандум

Программа качества обслуживания разработана GNERC, с ее помощью в режиме реального времени отслеживаются отношения между компанией и потребителем 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T18:46+0400

2022-11-01T18:46+0400

2022-11-01T19:20+0400

грузия

новости

экономика

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) и Национальная ассоциация кибербезопасности подписали меморандум о сотрудничестве.Цель меморандума - повышение осведомленности в направлении кибербезопасности, совместная организация информационных встреч, обучения и тренингов по вопросам кибербезопасности, укрепление возможностей устойчивости кибербезопасности и информационного общества.Документ подписали член GNERC Георгий Пангани и председатель Национальной ассоциации кибербезопасности Николоз Гагнидзе.Борьба с хакерами: в Грузии стартовал первый форум по кибербезопасности >>Пангани отметил программу качества обслуживания, разработанную сотрудниками GNERC, с помощью которой в режиме реального времени отслеживаются отношения между компанией и потребителем.По словам Пангани, совместно с ассоциацией GNERC планирует реализовать ряд важных учебных проектов, целью которых будет повышение информационного уровня целевых групп, а также внедрение инновационных проектов в направлении цифровых услуг в секторах энергетики и водоснабжения.Стороны будут сотрудничать в процессе разработки коммуникационной стратегии кибербезопасности и соответствующего плана действий, а также обеспечат проведение совместных исследований, связанных с вопросами кибербезопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии