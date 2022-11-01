https://sputnik-georgia.ru/20221101/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-regbi-na-noyabrskie-test-matchi-271813027.html

Назван состав сборной Грузии по регби на ноябрьские тест-матчи

Назван состав сборной Грузии по регби на ноябрьские тест-матчи

В ноябре сборная Грузии сыграет три игры, две из которых пройдут в Тбилиси на "Динамо Арене" 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T07:32+0400

2022-11-01T07:32+0400

2022-11-01T08:06+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили назал состав команды на предстоящие ноябрьские тест-матчи с Уругваем, Самоа и Уэльсом.В ноябре сборная Грузии сыграет три игры, две из которых пройдут в Тбилиси на "Динамо Арене". 6 ноября столицу Грузии посетит лучшая команда Америки – Уругвай, а 12 ноября в Тбилиси прилетит чемпион Океании – Самоа. 19 ноября грузинские регбисты сыграют в Кардиффе против Уэльса.Расширенный состав "Боржгалоснеби":Первая линия: Ника Абуладзе ("Черный лев"), Гурам Гогичашвили ("Расинг 92"), Серго Абрамишвили ("Стад Франс"); Шалва Мамукашвили ("Черный лев"), Георгий Чкоидзе ("Черный лев"), Джаба Брегвадзе ("Черный лев"), Гурам Папидзе ("По"), Вахтанг Абдаладзе ("Лейнстер"), Александр Кунтелия ("Ла-Рошель");Вторая линия: Котэ Микутадзе ("Байон"), Лаша Джаяни ("Невер"), Ладо Чачанидзе ("Невер"), Нодар Чеишвили ("Черный лев");Третья линия: Бека Сагинадзе ("Лион"), Бека Горгадзе ("По"), Торнике Джалагония ("Биарриц"), Отар Гиоргадзе ("Монтобани"), Михаил Гачечиладзе ("Черный лев"), Сандро Мамамтавришвили ("Черный лев");Ось (9-10): Васил Лобжанидзе ("Брив"), Тенгиз Перанидзе ("Черный лев"), Георгий Маргалитадзе ("Черный лев"), Тедо Абжандадзе ("Монтобани"), Лука Маткава ("Черный лев");12-13: Мераб Шарикадзе, Деме Тафладзе и Лаша Ломидзе - все трое из "Черного льва", Георгий Квеселадзе ("Глостер");11-14: Ака Табуцадзе, Сандро Тодуа и Мириан Модебадзе - все трое из "Черного льва", Отар Лашхи ("Черный лев");15: Давид Ниниашвили ("Лион"), Лаша Хмаладзе ("Черный лев").По сообщению тренерского штаба, в тест-матчах из-за дисквалификации и травм не смогут принять участие девять игроков основного состава. Им на замену Маисашвили вызвал в сборную семерых новобранцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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