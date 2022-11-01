https://sputnik-georgia.ru/20221101/polza-i-vred-ot-mandarinov-skolko-tsitrusovykh-mozhno-sedat-v-den-271843109.html

Польза и вред от мандаринов: сколько цитрусовых можно съедать в день?

Польза и вред от мандаринов: сколько цитрусовых можно съедать в день?

Наступил сезон мандаринов – всеми любимых вкусных и сочных зимних плодов, которые долгой и холодной зимой балуют наш организм витаминами 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T16:06+0400

2022-11-01T16:06+0400

2022-11-01T16:06+0400

справки

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Поедая вкусные мандарины, вряд ли кто-то из нас задумывается о том, сколько ароматных цитрусов можно съедать в день, чтобы не нанести вред нашему организму.Какую пользу и вред могут нанести мандарины нашему организму и сколько цитрусовых можно съедать в день, читайте в Sputnik Грузия.Сколько мандаринов можно съедать в день?В день специалисты советуют съедать не более четырех мандаринов. При этом отмечают, что нельзя есть цитрусовые натощак, так как кислоты, содержащиеся в мандаринах, могут повредить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.В мандаринах много витаминов и полезных веществ, в то же время они не очень калорийны, поэтому диетологи рекомендуют есть цитрусовые тем людям, которые контролируют свой вес.Есть мандарины нужно с белыми прожилками – специалисты уверяют, что это клетчатка, способная нормализовать усвоение простых углеводов.В мандаринах содержится много сахара, лимонной и аскорбиновой кислоты, поэтому переедать цитрусовые нежелательно - могут возникнуть псевдоаллергические реакции.Польза и вред от цитрусовыхИсследователи утверждают, что родиной мандарина является Китай – именно там выращивали кустарники с сочными освежающими плодами тысячи лет назад.В Италии мандарины появились в XVIII веке – их завез из Китая путешественник Мишель Текор. Акклиматизировать мандарины к погодным условиям Кавказа удалось в начале ХХ века.Сорта мандаринов условно делят на три группы: итальянские танжерины; теплолюбивые мандарины; японские холодостойкие статсумы (уншиу) - такие сорта выращивают и на черноморском побережье.Мандарины богаты витаминами С, К, В, D – в цитрусовых также содержится много микроэлементов, таких как магний, кальций, фосфор медь, калий и железо. В цитрусовых содержится большое количество лимонной кислоты, мешающей им накапливать нитраты и вредные вещества.Польза мандаринов очевидна - цитрусы способствует укреплению капилляров, снижают риск ожирения, восстанавливают ткани и укрепляют кости.Мандарины также выводят из организма остатки тяжелых металлов, защищает от диабета типа 2 и некоторых других хронических заболеваний. Цитрусы улучшают состояние зубов, борются с холестерином, цингой и так далее.Мандарины противопоказаны при желудочных и кишечных заболеваниях, при холецистите, гепатите, нефрите и аллергии.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки