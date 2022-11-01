https://sputnik-georgia.ru/20221101/putin-i-erdogan-obsudili-po-telefonu-situatsiyu-s-zernovoy-sdelkoy-271850456.html

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с "зерновой сделкой"

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с "зерновой сделкой"

Президент России отметил необходимость получения от Киева гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T20:52+0400

2022-11-01T20:52+0400

2022-11-01T20:52+0400

в мире

новости

политика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/10/270504188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c2b84fd5725bb198cf0993beca8ccd6.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по вопросам, касающимся реализации "зерновой сделки", сообщает пресс-служба Кремля.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Владимир Путин информировал коллегу о причинах принятого РФ решения приостановить действие зерновой сделки.Путин подчеркнул, что Киев при поддержке "западных кураторов" использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.По итогам разговора Путина и Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе. При этом президент России отметил необходимость получения от Киева гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.Зерновая сделка невозможна на прежних условиях – глава Госдумы РФ >>"Обсуждены также итоги прошедшей 31 октября в Сочи трехсторонней встречи президента Российской Федерации с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.Президент России и Турции условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях, они продолжат диалог с акцентом на перспективные проекты в экономической сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации вокруг украины 2022