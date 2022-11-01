https://sputnik-georgia.ru/20221101/rossiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-strany-271835000.html
Россия продлила режим ограничения полетов на юг страны
Россия продлила режим ограничения полетов на юг страны
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T13:49+0400
2022-11-01T13:49+0400
2022-11-01T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует в целях безопасности с начала спецоперации на Украине с 24 февраля.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
россия, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
Россия продлила режим ограничения полетов на юг страны
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik.
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует в целях безопасности с начала спецоперации на Украине с 24 февраля.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.