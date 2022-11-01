https://sputnik-georgia.ru/20221101/rossiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-strany-271835000.html

Россия продлила режим ограничения полетов на юг страны

Россия продлила режим ограничения полетов на юг страны

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T13:49+0400

2022-11-01T13:49+0400

2022-11-01T13:49+0400

россия

новости

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268475473_232:370:2692:1754_1920x0_80_0_0_8aff5c7954b26ed32907b42122d82a24.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует в целях безопасности с начала спецоперации на Украине с 24 февраля.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина