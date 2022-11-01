https://sputnik-georgia.ru/20221101/tragediya-v-parke-vake--mer-tbilisi-podaril-kvartiru-geroyu-sadovniku-271815448.html
Трагедия в парке Ваке – мэр Тбилиси подарил квартиру герою-садовнику
Трагедия в парке Ваке – мэр Тбилиси подарил квартиру герою-садовнику
По словам садовника, Каладзе попросил не разглашать эту историю, однако работник парка Ваке не смог выполнить эту просьбу 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T10:54+0400
2022-11-01T10:54+0400
2022-11-01T10:54+0400
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе подарил квартиру в столице Деви Мезурнишвили, который спас двух подростков во время трагедии в парке Ваке в центре Тбилиси.Мезурнишвили является сотрудником компании "Эко сервис" – он работает старшим садовником парка Ваке.Как вспоминает Мезурнишвили, после того рокового дня многие журналисты спрашивали, где он живет и чем он занимается. Однако, такого подарка он не ожидал."Хочу, чтобы все правильно поняли, я не сделал ничего особенного. Этот подарок – огромное облегчение для моей семьи. Во время личной встречи господин Каха Каладзе попросил не разглашать эту историю, но я не могу выполнить эту просьбу. Я никогда ничего не скрывал, и не смогу скрыть и эту радость", – пишет Мезурнишвили.По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током, и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, каха каладзе, новости, грузия
тбилиси, каха каладзе, новости, грузия
Трагедия в парке Ваке – мэр Тбилиси подарил квартиру герою-садовнику
По словам садовника, Каладзе попросил не разглашать эту историю, однако работник парка Ваке не смог выполнить эту просьбу
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе подарил квартиру в столице Деви Мезурнишвили, который спас двух подростков во время трагедии в парке Ваке в центре Тбилиси.
Мезурнишвили является сотрудником компании "Эко сервис" – он работает старшим садовником парка Ваке.
"Каха Каладзе лично передал мне и моей семье строящуюся квартиру в Тбилиси, которая скоро будет нам сдана полностью отремонтированной. Уже годы как я и моя жена живем в съемной квартире в Тбилиси в таких условиях, что не можем привести детей. Я никогда не думал говорить и жаловаться об этом", – пишет Мезурнишвили в соцсети.
Как вспоминает Мезурнишвили, после того рокового дня многие журналисты спрашивали, где он живет и чем он занимается. Однако, такого подарка он не ожидал.
"Хочу, чтобы все правильно поняли, я не сделал ничего особенного. Этот подарок – огромное облегчение для моей семьи. Во время личной встречи господин Каха Каладзе попросил не разглашать эту историю, но я не могу выполнить эту просьбу. Я никогда ничего не скрывал, и не смогу скрыть и эту радость", – пишет Мезурнишвили.
По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током, и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.
Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.